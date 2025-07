Obchvat Lišova je hotový, městu se denně vyhne přes 10 tisíc aut

Slavnostní otevření se uskuteční v pravé poledne, ale na celý úsek najedou auta až o pár hodin později. Už nyní ale mohou řidiči jezdit po části, která vede kolem Štěpánovic.

Vyhnou se tak úseku, který je plný zatáček a je místem častých a velmi vážných nehod. Uleví se také obyvatelům Lišova, kudy projíždí mezi 10 až 15 tisíci vozidly denně. Drtivá většina se teď městu vyhne.

Nový obchvat je dlouhý devět a půl kilometru a začíná na místě známém jako Klauda. Naváže tam na čtyřpruhovou silnici vedoucí od Budějovic. Vozovka mine zmíněné Lišov a Štěpánovice a končí u Vranína.

Stavba za přibližně miliardu korun se mimo jiné prodražila o 50 milionů. Důvodem je podle investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) špatná kvalita zeminy přímo na stavbě, která neměla dostatečnou pevnost. „Laboratorní zkoušky ukázaly, že nedosahuje takové kvality, jak předpokládal projekt, je příliš měkká. To znamená, že jsme ji museli vylepšit vápněním,“ vysvětlila Vladimíra Hrušková, ředitelka budějovické správy ŘSD.

Zhotovitelem nové silnice byla společnost M-Silnice. Její zástupce a manažer Otakar Hasík už dříve při stavbě zmínil, že za den firma položila tisíc tun asfaltových směsí. „A k tomu 1 500 tun štěrkových směsí do podkladních vrstev vozovky,“ přidal zajímavost Hasík.

Také upozornil, že celá akce není jen o 9,5 kilometru obchvatu. „Součástí je ještě dalších 15 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a polních cest, které jsme opravovali nebo stavěli,“ doplnil Hasík. Při stavbě také odstřelovali skálu a potřebovali k tomu tuny náloží.

Bude i další pokračování

Pokračuje i příprava dalšího, tři a půl kilometru dlouhého úseku mezi Vranínem a Třeboní, stavět by se měl za tři roky. Zhruba za pět let by pak byl hotový.

„Projekt má platné územní rozhodnutí, v současnosti se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení, které bychom měli mít do konce letošního roku hotové. Ještě samozřejmě budeme vykupovat pozemky,“ uvedla Hrušková.