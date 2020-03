Pacientky zatajily kontakt s nakaženými, v karanténě je 37 zdravotníků

„První pacientka ležela v nemocnici od čtvrtka do pondělí a fakt, že se setkala s pozitivně testovanou osobou, nám zatajila. Proto jsem musel ve chvíli, kdy jí v pondělí vyšel pozitivní test, poslat celý tým do domácí izolace a povolat do práce tým B,“ potvrdil ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Testy personálu nemá podle něho smysl dělat hned, ale zhruba pátý den po kontaktu s pozitivně testovaným.

Čarvaš odhaduje, že po této události porostou počty infikovaných pacientů v Prachaticích i v dalších dnech.

„V tuto chvíli máme v nemocnici ještě další pozitivní pacientku, která je od začátku v izolaci. Ta nám také zatajila styk s pozitivní osobou. Naštěstí s ní byla v kontaktu jen jedna sestra, která musí být také v karanténě, počet sester mimo službu se nám tak zvýšil na 32,“ řekl šéf prachatické nemocnice.

Čarvaš je rozhořčený přístupem nezodpovědných pacientů, kteří v současné vypjaté situaci zcela zbytečně oslabují zdravotnické týmy.

„Apelujeme na lidi, ať se nestydí a kontakty s infikovanými nám hlásí, protože tím chrání sebe i ostatní. To, že jsme o ničem nevěděli, způsobilo zbytečné komplikace. V konečném důsledku to může být velký průšvih,“ dodal Čarvaš s tím, že zdravotníci prachatické nemocnice jsou na obě pacientky oprávněně naštvaní a nemoc se kvůli nim může šířit nejen mezi zdravotníky a záchranáři, ale i dalšími dosud zdravými lidmi.