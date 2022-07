Zdrogovaná řidička nabourala auto se třemi dětmi, dřív ujížděla policistům

Nehoda se stala minulou středu po 12. hodině. Řidička vozu Škoda Fabia jela ve směru od Vacova do Čestic, ale v obci Dřešín nezvládla řízení. Nedobrzdila a zezadu narazila do vozu Renault Mégane Scénic, který po nárazu ještě naboural do zdi domu. Jela v něm žena se třemi dětmi, jedno utrpělo lehké zranění.

„Když 42letá žena vylezla z fabie a promluvila, bylo jasné, že je pod vlivem návykových látek. Její chování bylo zmatené a pohyby nekoordinované,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Test na drogy byl pozitivní na látky amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve a moči žena odmítla. A co víc, za volantem neměla co dělat, protože má uložený zákaz řízení všech motorových vozidel.

Policisté jí zakázali další jízdu, auto nechali odtáhnout a na místo přivolali záchrannou službu. Ženu stíhají za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Navíc zjistili, že stejná žena v jiném autě před měsícem ujížděla před hlídkou píseckých policistů, kteří ji chtěli zastavit, protože řídila vůz s rozbitým čelním sklem. I tehdy byla pod vlivem drog.