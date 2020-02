Budvaru už brexit způsobil škody. Pivovar posílil zásoby v Británii

„Naši odběratelé stěhují sklady do Nizozemska“ Motor Jikov Group vyváží na britské ostrovy mimo jiné komponenty pro nákladní a osobní auta. „S podílem našich odběratelů, kteří své výrobky dodávají do Velké Británie, jde o významnou část naší produkce, a to 10 až 15 procent,“ uvádí generální ředitel Miroslav Dvořák. Připravovali jste se na brexit? Jistě. Prověřili jsme obchody z pohledu vývozu i dovozu. Ale připravili se hlavně naši odběratelé v Británii, kteří již své sklady přesunuli do jiných zemí. Teď dodáváme třeba do Nizozemska. Jsou to globální společnosti, které bez ohledu na nejistý politický vývoj již přijaly opatření. U dovozu se snažíme nákupy lokalizovat jinde. Je to dlouhodobá činnost a brexit ji pouze podporuje. Pocítili jste už změny ve svém podnikání? Cítíme velkou nejistotu a nestabilitu v některých obchodech spojených s dodávkami našich zákazníků do Velké Británie. Nejsou k dispozici spolehlivé výhledy na požadavky, a to ani v krátkodobém horizontu. Informace chybí hlavně ze strany konečných zákazníků v Británii. Očekáváte ztráty či vyšší náklady? V nejbližší době neočekáváme podstatný vliv. Čeká nás přechodné období, kdy se musí stanovit pravidla. Do té doby by se nemělo nic významného stát. Od příštího roku se do nákladů promítnou cla, zvýší se tlak na konkurenceschopnost, ale těžko předvídat, co konkrétně a jak to ovlivní. (bar)