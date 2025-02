Firmy řeší zvyšování mezd. V Barumu přidávají, v ZPS zkrátí pracovní týden

Ve zlínské strojírenské firmě Tajmac ZPS zatím jen prodloužili loňskou smlouvu a kvůli nedostatku zakázek zaměstnancům zkrátili pracovní týden. V dalších podnicích ještě jednají.

V Barumu si zaměstnanci loni polepšili o 7 procent, letos dostanou dělníci přidáno 5 a technickohospodářské profese jenom 3,5 procenta. Důvodem tohoto rozdílu je to, že dělníci pracují na směny a nemohou pracovat z domova.

„Chápeme, že rozdílný nárůst pro TH kategorii zaměstnanců je vnímán negativně,“ zmínil personální ředitel Petr Dostál. „Přistupujeme k němu ale mimořádně v době, kdy jsme, vzhledem k vývoji v automobilovém průmyslu, pod enormním tlakem snižování fixních nákladů pro zachování naší dlouhodobé konkurenceschopnosti,“ doplnil.

Automobilový průmysl prochází v Evropě změnami. A to kvůli Evropské unii, která tlačí na snižování emisí, což vyžaduje investice výrobců do nových technologií, i rostoucí konkurenci, zejména z Asie.

Do práce jen čtyři dny v týdnu

V Barumu, který je s 5 400 pracovníky největším zaměstnavatelem v kraji, mohou lidé počítat s tím, že se jim navýší doplňkové penzijní spoření o 300 korun měsíčně na 2 300 korun. Narostou i příplatky za směny a podnik chce pracovat na rozšíření lázeňských programů.

Situace v Tajmac-ZPS je trochu jiná. Firma potřebuje prodat velké a drahé obráběcí stroje, ovšem kupci váhají a šetří. Proto se vedení rozhodlo, že o případném navýšení mezd začne jednat s odbory až v březnu, do jehož konce prodloužilo stávající kolektivní smlouvu, včetně všech benefitů.

„Situace není příznivá, průmysl je zablokovaný řadou faktorů. Jde o Green Deal, drahé energie, teď i zvolení Donalda Trumpa, cla. Celý svět se zablokoval, ale v Evropě je propad nejvýraznější,“ shrnul finanční ředitel Tajmac-ZPS Jan Kurinec.

„Děláme koncový produkt, kde je dopad největší. První, co se řeže, jsou investice. Těžko se hledají firmy, které jsou ochotny investovat, a když už, tak kupují spíše menší stroje.“

Aby firma ušetřila, když je méně práce, lidé chodí od ledna do zaměstnání jen čtyři dny v týdnu.

„Naším cílem je ušetřit náklady na energiích a menší část na mzdách. Minus jeden den znamená minus 7 procent ve mzdě zaměstnance,“ nastínil Kurinec.

Tak by to mělo být i během února, možná března. Bude záležet na počasí, pokud bude teplo, úspory nákladů by nebyly velké a lidé by se mohli vrátit do práce.

U firem roste nejistota

Také ve zlínské Kovárně Viva už měli v lednu většinou jasno, letos ne. Mzdy začali řešit loni v prosinci, ale kvůli jednáním se zákazníky o objemech a cenách zboží budou v únoru pokračovat.

„Vyjednávání se zástupci odborů probíhají tvrdě, ale korektně. Obě strany se snaží najít společné řešení pro pokrytí růstu životních nákladů a současně zvyšování produktivity práce,“ naznačil ředitel Kovárny Viva František Červenka.

Vyjednávání se teprve rozbíhají také v napajedelské plastikářské firmě Fatra a valašskomeziříčské chemičce Deza. Jasno tam chtějí mít v březnu.

Ve vsetínském podniku Climax, který vyrábí stínicí techniku, pracovníkům během ledna přilepšili, ale vedení nechce říci, jak přesně. „Přes nepříznivý vývoj na některých zahraničních trzích chceme v roce 2025 zlepšit podmínky našich zaměstnanců. Zavádíme novou složku mzdy s cílem podpořit jejich výkon v sezonních měsících,“ nastínil Adam Beran, vedoucí personálního oddělení Climaxu.

Nárůst nejistoty vnímá i předseda představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Robert Zatloukal. „Pramení podle mě spíše z Evropské unie, která v náročném globálním prostředí ještě navíc sama na sebe vytváří neúměrný regulační tlak se všemi dopady na byznys,“ uvažuje.

O mzdách stále jednají také v některých nevýrobních společnostech, například v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Stávající kolektivní smlouva tam platí do konce února. „Nyní již víme, že nová úhradová vyhláška nám neumožní navýšení do tarifů,“ nastínila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.