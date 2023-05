Hospodským vadí zvýšení daně u piva, na vesnicích víc než ve městech

„U nás na dědině každý hledí na korunu. Pivo u mě dnes stojí 32 korun a bude stát o 4 koruny víc. Lidé jsou naštvaní. Naštěstí jsem ve vlastních prostorách, kdybych byl v pronájmu, tak hospodu už dávno zavřu,“ postěžoval si provozovatel hospody Na Baště v Suché Lozi Jan Liška.

„Toto je nejhorší vláda, jaká nás mohla potkat,“ doplnil rozhořčeně s tím, že je důchodce. Pokud by nepobíral penzi, podnik by ho neuživil ani dnes.

Hospodští zatím uvažují, že pivo zdraží přibližně o 11 procent, tedy o tolik, o kolik se zvýší DPH. Což ale může odradit hodně zákazníků, neboť náklady na život jsou vysoké.

„Lidé by nechodili tak často. Už při zdražování energií reagovali takto, proto jsme se přesouvali do menšího prostoru. Úbytek hostů od začátku koronaviru máme minimálně 50 procent,“ nastínil provozovatel restaurace Randevů v Loukově Martin Koutný. „Někteří lidé chodí pořád, ale už ne každý den, ale třeba jenom ve středu a v pátek. Starší lidé se zase omezují, dávají si třeba místo velkého panáka malého. Pro nás to všechno znamená nižší tržby,“ připomněl.

„Když se cena na vesnici zvýší o korunu dvě, tak to snad velký vliv na zákazníky mít nebude, ale ani tak to není dobré. Více zdražit si dovolit nemůžeme,“ poznamenala Eva Marečková z hospody U Pavlíků v Lidečku.

Provozovatelé obecních hospod říkají, že tamní lidé si často kupují levná lahvová piva v supermarketech a pak je popíjejí v garážích a pod pergolami. „Může to na nás mít existenční dopad. Máme hospodu od roku 1998 a nepamatuji si tak složité časy,“ zmínil Koutný.

Psychologická hranice 60 korun za pivo

Vesničtí hospodští se shodují také v tom, že ve městech je větší kupní síla, takže tamní podniky jsou na tom o něco lépe, i když zase čelí větší konkurenci. Avšak ani ve Zlíně z chystaných změn provozovatelé nejásají, protože dobře vědí, že čím je zboží dražší, tím se hůře prodá. Byť někteří říkají, že přístup vlády chápou, protože stát šetřit musí.

V tradiční restauraci Myslivna dnes stojí dvanáctka Plzeň 59 korun, pokud se zvedne DPH u piva, tak jak se plánuje, může cena podle hospodského Zdeňka Babulíka stoupnout na 65 korun.

„To už je dost a toho jsme se báli, protože překročíme psychologickou hranici 60 korun. V Praze je to docela běžné, ale tady to může být problém,“ obává se Babulík. Podle něho to bude znamenat další odliv zákazníků, za posledních několik let se jejich počet snížil zhruba o čtvrtinu. Podnik tuto ztrátu vyrovnává zdražováním, aby zůstal alespoň na přibližně stejných tržbách.

„Některé hospody to už nezvládnou a skončí, nálevny budou první. Pokud nepřitáhnou lidi na jídlo nebo nenabídnou hostům nějakou jinou přidanou hodnotu, jenom na pivu nepřežijí,“ míní Babulík. Na Myslivně si zakládají nejen na dobrém pivu, ale i jídlu. Také proto tam měnili kuchaře.

„Blíží se doba, kdy zákazníci nebudou chodit každý den. Každá hospoda si je bude muset něčím přitáhnout. Není to jenom o ceně piva, ale taky o jídle,“ poznamenala Zuzana Baťová, majitelka Hospůdky U Kovárny, která bude letos slavit 30 let existence. „Ten, kdo chce každý den vypít pět piv, si je nakoupí v supermarketu. Hospoda je ale spíše o sociálním kontaktu, lidé se chtějí někde scházet a my jim musíme nabídnout pohodu, servis i to, aby si mohli dát něco k pivu, připravovat různé akce,“ uvažuje.

Hospodským nepřeje ani počasí

Zatím přesně neví, o kolik bude zdražovat a kdy. Ceny se podle ní můžou začít měnit postupně už během léta. Každopádně se zvyšovat budou. „Všechno to zaplatí hosté,“ připomněl Petr Šenkeřík, který má restauraci Canada Pub a pivnici U Osla. „Asi nebudeme zdražovat o 10 procent, ale o polovinu určitě, tak o dvě tři koruny. Přitom lidé už teď hodně šetří a zřejmě budou šetřit ještě více,“ tuší.

Hospodským také vadí, že u tichých vín navrhuje vláda nulovou daň. Považují to za vítězství vinařské lobby. „Je smutné, že jsme byli národ pivařů, rádi jsme si zašli na točené, a teď nás toho kvůli zdražování zbavují,“ podotkl Šenkeřík.

Provozovatelům letos moc nepřálo ani počasí, zejména květen byl zatím spíše chladný. Teprve o víkendu teploty stouply výrazněji nad 20 stupňů Celsia. Přitom v minulých letech bývalo venkovní posezení obsazené už i během dubna. „Letošní sezona ještě pořádně nezačala, takže nevíme, jestli se nám začali hosté vracet po zdražování energií,“ řekla Baťová.

České pivo každopádně i po zdražení zůstane ve srovnání se zahraničním levné, v západních zemích stojí v přepočtu více než 100 korun, a to pouze 0,4 litru. I proto se nedá ani podle hospodských očekávat, že by se v budoucnu nějak výrazně zlevňovalo.