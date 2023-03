Ve zlínské zoo se vylíhlo 20 želviček, jsou o něco větší než padesátikoruna

Nejstarší z mláďat želv ostruhatých už se seznamují s teráriem, ty mladší jsou každé ve svém pelíšku. První dny po vylíhnutí tráví želvičky odděleně, na spodní straně krunýře mají žloutkový váček, který pomalu vstřebávají. „Zajišťuje jim výživu,“ ukazuje na jednom z mláďat chovatelka zlínské zoo Kristýna Polášková a opatrně pokládá mrně zpátky do tepla.

Poslední čtyři z várky 24 vajíček, zůstávají v inkubátoru a jsou v různé fázi líhnutí. Některá sotva praskla, z jiných už vykukuje další mládě.

Důvod k radosti je to veliký. Přestože želvy žijí i v jiných zahradách a také odchovy se poměrně daří, ve Zlíně dosáhli maxima. Všechna snesená vejce byla oplozena díky zlepšení chovatelských podmínek. Kromě toho je matka snesla do přirozeného substrátu, čímž se zamezilo vzniku plísní. Nová expozice, otevřená loni, je smíšená. Kromě želv ostruhatých v ní žijí damani a několik druhů ptáků.

„Podstatné je, že tady jsou velice silné UV výbojky, které simulují sluneční svit,“ vysvětluje zoolog zahrady Václav Štraub. „To želvy, které běžně žijí na stepích a polostepích potřebují,“ dodal. Lokálně se mohou nahřát až na padesát stupňů, což přispívá k lepší kondici zvířat.

Speciální podmínky mají i mláďata. V teráriu je suchá i vlhká část, dostatek úkrytů a stabilní teplota 30 stupňů Celsia. „Je tam i infrazářič a lokální výhřev, který má pětatřicet stupňů,“ doplňuje Polášková.

Návštěvníci si na mláďata počkají

Jakmile želva po vylíhnutí vstřebá váček, přesunou ji do terária a dál už funguje zcela běžně. V podmínkách zoo se želvy živí několika druhy salátů, strouhanou mrkví, cuketou a dostávají i vitamíny s vápníkem. Do velké expozice se ale mláďata ještě delší dobu nepodívají. „Je v něm hodně prostoru, mohly by se někam zatoulat, proto je návštěvníci ještě neuvidí,“ vysvětluje zoolog.

Dospělé želvy váží téměř 45 kilogramů, samec je trochu menší než samice, která má délku krunýře kolem půl metru. Krunýř mláďat má asi 6 centimetrů. „Jsou o něco větší než padesátikoruna,“ přirovnává Štraub.

Na novou expozici želv a damanů v létě naváže zbytek afrického komplexu. Tvořit ho bude velká voliéra pro supy a další druhy ptáků, namátkou papoušky a turaky. Momentálně se staví, otevření je naplánované na léto.