Tři mláďata lva konžského už dovádějí ve volném výběhu, nejvíc je baví potůček

„Toto je naše první událost. Nikdy se nám koťata nepodařila. O to je to vzácnější,“ těší zoologa Zdeňka Čecha.

Navíc šlo o velké překvapení, protože samcova plodnost už nebyla velká. Současný desetiletý samec Abamboo, kterého zoo získala v roce 2015 ze švýcarské Zoo Basilej, byl opakovaně spojován s různými samicemi, žádná březost však nikdy nebyla potvrzena. Do příchodu lvice Kwale z francouzského Parc Planete Sauvage v roce 2023 tak zlínská zoo vkládala velké naděje.

„Trvalo spoustu let, než k něčemu došlo,“ přiblížil Čech. „Vlastně ze dne na den jsme najednou zjistili, že máme koťata. O to byla radost větší. Většinou mláďata očekáváme, ale tady jsme to netušili.“

Lvíčata se narodila loni 30. října, přes den dvě, v noci přišlo na svět ještě jedno. Jsou to dvě samičky a jeden sameček, který je na první pohled větší.

Nyní už je návštěvníci mohou vidět každý den v africké oblasti zoo. Když je chovatelé začali před pár dny vypouštět i s rodiči do velkého výběhu, měla z toho lví omladina opatrnou radost. Nejvíce ji zaujala tekoucí voda.

„Vzhledem k tomu, že zatím byla v ubikaci a ve vedlejším malém výběhu, tak je to samozřejmě zajímá,“ poznamenal Čech. „Lvíčata začala teprve nedávno chodit ven a daří se jim dobře. Všechna jsou skotačivá a hravá,“ zhodnotil.

A bylo to i vidět. Lvíčata se občas snažila vyšplhat na hřbet některého z rodičů, pokud jim to dovolil. A samozřejmě se taky kočkovala mezi sebou. Dnes už jsou to malé šelmy, které váží mezi 10 až 15 kilogramy. Zoologové k nim už nemají přístup, takže je nemohou vážit.

Kilogram masa denně

Lvice Kwale se ukázala jako zkušená a starostlivá matka, která mláďata od první chvíle pečlivě chránila. První týdny strávila s lvíčaty v chovatelském zázemí mimo zraky návštěvníků, od poloviny ledna je chovatelé začali spojovat se samcem.

„Vše šlo velmi pozvolna, nechtěli jsme nic uspěchat. Zpočátku Abamboo strávil s Kwale a lvíčaty jen několik minut, postupně se společný pobyt prodlužoval až několik hodin,“ vysvětlil zoolog Čech.

Mláďata začala s pitím mléka, pak si s kusy masa spíše hrála, zhruba od tří měsíců se jím i živí. Sežerou kilogram denně, dostávají kuřecí, hovězí, občas i potkaní. Jejich rodiče dokážou pozřít za den pět až deset kilogramů masa.

Když se malé šelmy narodily, bylo je třeba naočkovat a odčervit, což nelze udělat za přítomnosti samice, která byla velmi ostražitá. Ani samec se někdy nemohl k mláďatům přiblížit. „V ubikaci jsou klece, takže samice dostala maso, přešla k němu a zavřeli jsme ji. Pak jsme mohli jít ke lvíčatům,“ přiblížil zoolog.

Lvíčata mohou být v Lešné do své pohlavní dospělosti, která nastává zhruba po třech letech jejich života. Jména zatím nemají, jejich křest je naplánovaný na konec dubna v rámci oslav Dne Země.

„Snažíme se, aby v zoo žili přirozeně. Jsou to ale nebezpečné šelmy, takže k nim není žádný přístup,“ připomněl Čech. Kromě vodního příkopu je omezuje také elektrický ohradník.

Záchranné centrum pro lvy

Pro zlínskou zoo je víc než symbolické, že se lvíčata narodila právě v roce, kdy se pustila do výstavby prvního záchranného a chovného centra pro lvy. Nový domov v něm najde nejen zlínská lví rodina, ale také lvi, které stát zabaví soukromým chovatelům.

„Chovné centrum je obrovským krokem vpřed v ochraně lvů. Poskytne nejen nový skvělý prostor pro naše lvy, ale zároveň pomůže řešit problém nevhodného chovu těchto velkých šelem v soukromých rukou,“ přiblížil ředitel zoo Roman Horský.

Slavnostní otevření nového centra pro lvy se připravuje na konec června.