Zlínská zoo má další vzácný unikát, odchovala jihoamerické čáje chocholaté

Za tu dobu je to teprve potřetí, co se tu povedl odchov. „První mládě se nám podařilo odchovat v roce 2015. Byl to pro nás mimořádný úspěch, věřili jsme, že jej dokážeme zopakovat,“ přiblížil zoolog Václav Štraub.

Jenže následovala dlouhá pauza, i když se snažili pro čáje vytvořit co nejlepší chovatelské podmínky.

„Čáje jsou dlouhodobě považovány za takový chovatelský oříšek. V našem případě jsme zavedli řadu změn v chovu, krmnou dávku vylepšili zeleným krmením v podobě polníčku, rukoly, listového špenátu. Možná právě toto vše přispělo k odchovu dvou mláďat v roce 2023,“ doplnil Štraub.

Letos čáje chocholaté zahnízdily v druhé polovině ledna, kdy samice snesla tři vejce. „Dvě vejce byla oplozená, odchov jsme od samého počátku ponechali na rodičovském páru. Mláďata se vylíhla na začátku března,“ prozradil Štraub.

Rodičovský pár se osvědčil, malé čáje zdárně prospívají a jsou ve skvělé kondici. V době hnízdění a odchovu mláďat se nesmím pár vůbec rušit. Při ohrožení totiž ptáci neustupují, ale aktivně útočí a mohlo by se stát, že přitom zraní mládě.

Domovem čájí chocholatých jsou močálovité krajiny Bolívie, jižní Brazílie až po střední Argentinu. Jsou to robustní ptáci, dospělí jedinci váží kolem čtyř kilogramů a dorůstají do výšky až devadesáti centimetrů.

Zoo Zlín je zřejmě jediná zoo na světě, která má v kolekci všechny zástupce čeledě kamišovitých. Kromě čájí chocholatých návštěvníci v areálu zoo uvidí také vzácně chované čáje bělolící, a především kamiše růžkaté.