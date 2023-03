Máte rádi bílé maso? Opilá žena nesmyslnými telefonáty blokovala tísňovou linku

Jednačtyřicetiletá žena z Otrokovic zavolala v jediném dni celkem patnáctkrát na linku tísňového volání policie a šestkrát na linku tísňového volání zdravotnické záchranné služby s různými nesmyslnými informacemi.

„Například potřebovala policistům sdělit, kolik peněz ji stál pohřeb nebo ji zajímalo, zda mají policisté rádi bílé maso. Po upozornění operačního důstojníka, že se v těchto případech nejedná o tísňové volání, se většinou stala agresivní a útočila na policisty různými vulgarismy,“ přiblížila mluvčí krajské policie ve Zlíně Monika Kozumplíková.

Po několikátém bezdůvodném volání vyslal operační důstojník do jejího místa bydliště hlídku policistů z Otrokovic. Žena policistům sdělila, že vaří polévku a že má zlomené všechny končetiny.

„Na první pohled zraněná nebyla, nicméně policisté tušili, že je v patnáct hodin odpoledne silně pod vlivem alkoholu. Nemýlili se. Dechová zkouška u ní ukázala hodnotu 2,46 promile alkoholu,“ doplnila mluvčí.

Aby policisté zamezili neustálému blokování tísňových linek, ženu zajistili a po prohlídce lékařem převezli do protialkoholní záchytné stanice. Nebylo to přitom poprvé, stejný přestupek u této ženy řešili policisté už v loňském roce a to hned dvakrát.