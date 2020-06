Naše masky zvládají viry i radiaci, říká šéf marketingu firmy ze Zubří

Masky z Gumáren Zubří zná celý svět. Slouží jako prevence před chemickým, biologickým nebo radiačním zamořením.

Od dubna je společnost, jejíž historie sahá až do roku 1935, spojená hlavně s ochranou proti šíření koronavirové nákazy. Poptávku v některých zemích zvyšují také obavy z teroristických útoků.

Jak dlouho vaše masky chrání?

Záleží na životnosti filtru, pokud jde o viry, tak řádově několik dnů. Pracovat se v nich dá hodiny. Jistě, člověk má poněkud snížený komfort, hůř se mu dýchá, ale je to vykoupeno tím, že je maximálně chráněný. Výhodou masky je, že chrání celý obličej, tedy oči, nos i ústa.

Jste jednou z firem, které nyní zajišťují dodávky pro stát. Kolik masek to představuje?

Do programu mimořádných dodávek nás vláda zařadila od 1. dubna a kontrakt platí do konce června. Za tu dobu dodáme přes 30 tisíc masek. Máme ale i další odběratele, hasiče, policisty nebo krajské nemocnice. Ty upřednostňujeme. Teprve co je navíc, jde do zahraničí.

Museli jste nějak měnit výrobu?

To ne, běžně vyrábíme dva druhy masek, vojenské a civilní. Pro potřeby ochrany proti koronaviru se používá civilní typ CM-6. Museli jsme však hodně navýšit kapacity. To ale není způsobené jen koronavirem. Už na začátku roku jsme měli zvýšenou poptávku ze zahraničí.

Co ji zvedlo?

Bezpečnostní situace po zabití íránského generála Sulejmáního. To celosvětově zvýšilo zájem o vojenské i civilní masky. Především v USA se obávali teroristických útoků. Do toho přišel koronavirus. Od března jedeme na maximum.

Kolik masek měsíčně vyrobíte?

Více než 20 tisíc, z toho víc než polovinu tvoří civilní CM-6. V běžném provozu se na výrobě podílí řádově desítky lidí. Nejde o hlavní segment našeho výrobního programu, naprostá většina výroby míří do automobilového průmyslu. Ale protože ten kvůli koronaviru poklesl, mohli jsme zaměstnance z automotivu přeřadit, a posílit tak výrobu masek.

Pro koho masky vyrábíte za běžné situace?

Maskami zásobujeme tuzemskou armádu, máme ale odběratele na celém světě, od Peru po Malajsii. Hlavní teritoria jsou Blízký východ, postsovětské republiky a nově máme velké zakázky v USA, Rumunsku nebo Egyptě.