Legendární cestovatel slaví 102. narozeniny, obdaroval své příznivce

Prožil v ní téměř sedm desítek let. V sousedství svého největšího přítele, v přilehlé zahradě, ve které věděl o každém stromě a rostlině, v pracovně s výhledem na Zlín, obklopený oblíbenými knihami, obrazy, předměty z cest a svými nejbližšími.

Vila legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda ukrytá ve svahu na Nivách teď patří Čestmíru Vančurovi a starat se o ni bude nově založený Nadační fond Zikmundova vila.

„Zřízení tohoto fondu je jedním z prvních velkých splněných úkolů. Velmi si toho vážím a věřím, že Zikmundova vila bude spojovat a poutat nejen zájemce o cestování, ale i architekturu, umění a kulturu všeobecně. A snad se podaří i to možná nejdůležitější - že poznání z mého života a ze společné práce s Jirkou Hanzelkou podpořené přátelstvím a úctou přispěje Zlínu a naší společnosti k lepšímu životu,“ prohlásil Miroslav Zikmund.

V neděli oslaví v kruhu nejbližších své 102. narozeniny. Přestože se veřejnosti straní, je podle rodiny zdravý a spokojený.

„Mirek se má dobře, netlačí ho termíny ani úkoly a stejně jako vášnivě cestoval, tak i odpočívá. Těší ho, že se podařilo vilu předat a že této unavené, ale krásné dámě dává nový smysl. Zajímá se o všechno, co se tady děje a upřímně děkuje všem gratulantům za přání k narozeninám,“ vzkázala Jana Macalíková, dcera Zikmundovy životní partnerky Marie Macalíkové.

Ve vile, kterou v 50. letech na žádost cestovatele přestavěl architekt Zdeněk Plesník, sice několik let nebydlí, ale stále v ní má a bude mít trvalé bydliště.

Začátkem loňského roku se po dlouhém zvažování rozhodl, že ji předá dál. Oslovil zlínského podnikatele a ředitele dětského filmového festivalu, který nabídku prodeje přijal. Současně se dohodli, že o vilu bude pečovat nový nadační fond.

Na přání Miroslava Zikmunda nebude dům mrtvým muzeem, ale místem, kde se bude dál žít a tvořit. Stejně jako v minulosti kdy k častým návštěvníkům patřil třeba zlínský etnograf Karel Pavlištík, spisovatel Ludvík Vaculík a řada disidentů včetně Václava Havla.

„Posláním fondu a naším cílem je kromě nezbytné rekonstrukce vily, jejího mobiliáře a zahrady také postupné zpřístupnění místa odborné i laické veřejnosti. Chceme zvyšovat povědomí o odkazu díla Miroslava Zikmunda, ale také o fascinující historii domu,“ vysvětlil Vančura, který je předsedou fondu.

Zikmund předává vilu vybavenou nábytkem a vším tak, jak v ní žil. S předměty, které si přivezl ze zahraničních cest, s bohatou knihovnou i množstvím dokumentů. Zpřístupněna bude pro odbornou i laickou veřejnost.

„Dům je ve výborném stavu. Chceme ho uchovat v autentické podobě, v jaké byl používaný. Snažíme se postupovat v tomto duchu. Například do své pracovny si Miroslav Zikmund návštěvy nezval a tak by to také mělo zůstat,“ poukázal architekt Petr Všetečka, který je autorem projektu rekonstrukce vily.

Podle plánů by v nevyužité části suterénu měla vzniknout návštěvnická místnost, ve které se zájemci seznámí s odkazem Zikmunda a jeho životního parťáka Jiřího Hanzelky. Tam by v budoucnu mohly bývat i krátkodobé výstavy.

O zahradě vedl Zikmund podrobnou dokumentaci

Obytná část s obývací místností, knihovnou, kuchyní nebo ložnicí by ale měly zůstat prakticky v nezměněné podobě.

Pouze obnova čeká také zahradu u domu, na které Zikmund často a rád pracoval a která byla vlastně důvodem, proč dům v roce 1953 koupil od režiséra Elmara Klose.

„O zahradě si vedl pečlivé záznamy, které jsou naprosto unikátní a umožní nám zahradu vrátit v čase. Obdobně byla zachycena snad jen zahrada vily Tugendhat, kde byl původní majitel vášnivý fotograf. I tady máme k dispozici fotografie navíc se slovním popisem,“ upozornil Přemysl Krejčiřík, krajinářský architekt, který bude mít obnovu zahrady na starosti.

Zástupci fondu předpokládají, že náklady spojené s rekonstrukcí vily se budou pohybovat kolem 20 milionů korun. První návštěvníky by chtěli přivítat v příštím roce.

„Období do zpřístupnění domu chceme využít i k postupné digitalizaci materiálů, které jsou součástí vily,“ doplnila ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Magdaléna Hladká.