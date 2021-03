Kniha Baťa na všech kontinentech mapuje sto let legendární firmy

Procestovali tři kontinenty a pět let hledali v archivech mnoha zemí, aby do Česka přivezli nová fakta i fotografie. Sto let působení firmy Baťa ve všech 150 zemích světa, ve kterých se prosadila, přibližuje tým badatelů a historiků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v knize Baťa na všech kontinentech.