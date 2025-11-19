Například Jihomoravský kraj, který žádal o více než šest miliard korun, vyšel s prázdnou a zdroje musí hledat jinde. Částku 1,7 miliardy korun, kterou Zlínský kraj získal, použije na nákup sedmi bateriových a sedmi elektrických vlaků.
Tato věc bude zohledněna v nové soutěži na dopravce, kteří budou po regionálních tratích jezdit v letech 2029 až 2039. Kraj ji chce vypsat během několika nejbližších měsíců. Pro lidi to bude znamenat značné zvýšení komfortu cestování.
„Bateriové a elektrické vlaky nabízejí ve srovnání s dieselovými vlaky několik výhod. Mezi ty hlavní patří nižší provozní náklady, menší nároky na údržbu a ekologický provoz,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.
|
Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší
Jsou také tišší a bateriové soupravy mohou jezdit po neelektrifikovaných tratích. Kraj je chce nasadit mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím s tím, že by mohly dál pokračovat do Vsetína, Valašských Klobouků a Bylnice už s pomocí trakčního vedení. A při jízdě by se jim nabíjela baterie.
Nové jednotky mají jezdit také mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi či Zlínem a Otrokovicemi, přičemž v té době už by měla být tato trať elektrifikovaná. Takže ze Zlína by moderní elektrické vlaky vozily cestující do Přerova, Olomouce či Starého Města.
Nová soutěž? Očekávají se čtyři zájemci
Dotace 1,7 miliardy bude zohledněna také v podmínkách soutěže, kterou kraj chystá. „Všichni dopravci, kteří budou podávat nabídku, teď vědí, že mohou počítat s takovou dotací. Pokud na cenu vlaku dostanou 70 procent dotaci, tak to má velký vliv na cenu, kterou nám nabídnou,“ naznačil Doležel.
„Když začne soutěž probíhat, dopravci musejí oslovit dodavatele s dotazem, kdo je schopen jim za čtyři roky tyto vlaky dodat. Ten, kdo je získá nové, má nárok na dotaci. Někdo může mít i starší, ale už nebude mít nárok na dotaci,“ vysvětlil.
Kraj podmínky soutěže předem konzultoval s dopravci. Přihlásit by se mohli hned čtyři: České dráhy a Arriva, kteří ve Zlínském kraji už jezdí, pak také Leo Express a RegioJet.
„Záleží na podmínkách vyhlášené soutěže. Obecně platí, že České dráhy mají zájem účastnit se všech tendrů, které dávají ekonomický smysl,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
|
Snadnější cesta na Slovensko. Zlínský kraj chce cestování na jeden doklad
„Vozidla vždy vybíráme formou veřejné soutěže, v minulosti jsme vlaky financované evropskými fondy pořizovali a stále je nasazujeme,“ zmínila. Státní dopravce má kromě elektrických už také bateriové vlaky, které jezdí v Moravskoslezském kraji.
Zájem o zlínský tendr má také Arriva. „Naše autobusy i vlaky vždy splňují požadavky objednavatelů dopravy a zadání soutěží,“ řekl její mluvčí Jan Holub.
„Jelikož Leo Express propojuje Zlínský kraj přímým spojem s Prahou a také Slovenskem, bylo by ideální, kdybychom na tento spoj mohli navázat také regionálními vlaky,“ reagoval mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
„Je mi jedno, jestli vlaky koupí kraj, nebo my. Ve finále je to soutěž o to, kdo nabídne nejnižší cenu za vlakokilometr,“ poznamenal majitel RegioJetu Radim Jančura.
Vlaky budou patřit kraji
Když dopravce vlaky koupí, kraj mu vyplatí dotaci. Pokud ale stejný dopravce za deset let neuspěje v další soutěži, vlaky přenechá svému nástupci. Nebudou mu totiž patřit.
„U nových vlaků bude podmínka převoditelnosti na nového dopravce,“ podotkl Doležel. „To je pro nás dobré. Vlaky jsou po deseti letech skoro jako nové.“ Limitem je, že by na konci vysoutěženého období vlaky neměly být starší než 30 let.
|
Na předplatné do vlaků a autobusů stačí aplikace, senioři nad 75 jezdí zdarma
Když kraj soutěž vypisoval před deseti lety, rozdělil území na pět oblastí s tím, že čtyři pokrývaly České dráhy, jednu Arriva. Teď bude dělení jiné a jednodušší, a to jenom na dieselové (najezdí 2,5 milionu kilometrů) a elektrické vlaky, včetně bateriových (najezdí tři miliony kilometrů).
Druhá oblast by se měla díky dotaci kompletně proměnit. „Cestující poznají, že budou jezdit novými vozidly,“ přislíbil Doležel. „Budeme klást důraz na to, aby bylo cestování komfortní, všechny parametry nastavíme co nejvýše.“
Na druhou stranu nebudou dopravci kupovat nové dieselové soupravy, které pomalu končí. Kraj by tak měl v podmínkách soutěže zohlednit jejich stáří.
V soutěži vzhledem k podmínkám uspěje jen jeden, maximálně dva dopravci. Tím, že je o soutěž zájem a k dispozici jsou dotace, může být podle Doležela vysoutěžená cena nižší. „Pokud soutěž nikdo nenapadne, mohli bychom na jaře znát její výsledek,“ naznačil náměstek hejtmana.
Regionální autobusy i vlaky v prosinci podraží
Špatná zpráva je, že cestující v kraji za použití železnice zaplatí více. Jízdné v regionálních vlacích a autobusech od poloviny letošního prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, zdraží dvě až tři procenta, tedy přibližně o inflaci.
Cestující dnes platí za kilometr jízdy 1,50 koruny, tato částka se zvedne na 1,55 koruny. „Všechny náklady jdou nahoru,“ konstatoval náměstek hejtmana Radek Doležel.
|
Kraj chce zdražit autobusy a vlaky. Cestujících v dopravě přesto přibývá
„Lidé by si měli zvyknout na to, že s tím, jak rostou náklady, tak rostou i ceny. Někteří kolegové nezdražují třeba 15 let, pak je ale skok veliký,“ doplnil.
Ještě v roce 2021 lidé platili za kilometr cesty korunu. Kraj v posledních letech zdražuje jízdné téměř pravidelně. Předloni to bylo dokonce o 11 procent. Kraj ročně vydává na veřejnou dopravu zhruba 1,5 miliardy korun. Obce mu platí 100 korun za obyvatele, tato suma se ale mnoho let nezměnila. Podle Doležela se v budoucnu také bude muset zvýšit.