Život se vrací k normálu, obchody a služby ale musejí dodržovat omezení

„Víme tak, kolik lidí tady zrovna je, a pokud bychom překročili limity, budeme vstup dalších návštěvníků regulovat,“ uvedl ředitel obchodního centra František Rochovanský.

Zároveň ale dodal, že kapacity jsou dostatečně velké a neočekává, že by je lidé zcela zaplnili.

Pro prodejny platí omezení jeden člověk na 15 metrů čtverečních a v celém areálu musí nakupující dodržovat dvoumetrové rozestupy. Kromě toho je nutné nosit roušky. Někde zmizí i část odpočinkových zón.



„Některé necháme, protože lidé si potřebují sednout a oddechnout. Bude to ale spíš ‚první pomoc‘, ne místo pro setkávání,“ podotkl Rochovanský.



Ve zlínském obchodním centru Zlaté Jablko instalují další stojany s dezinfekcí a posílili ochranku. S plochou 20 tisíc metrů čtverečních v něm smí být v jeden okamžik asi 1 300 lidí.

„Moc se toho pro nás nemění. Prostory pravidelně čistí generátory ozonu, odpočinkové zóny jsou omezené a počty lidí monitorujeme. To platí už delší dobu a budeme v tom pokračovat,“ řekla mluvčí centra Kateřina Martykánová.

Kvůli dalším omezením navíc lidé nebudou mít důvod pobývat v prostoru déle, než potřebují k nákupu. Multikino ve Zlatém Jablku zůstává zavřené a jídelní provozy mohou fungovat jen jako výdejní okénka.

Restaurace mění počet stolů

Ožijí také hospody, které už teď přijímají řadu rezervací na večerní posezení. Jejich kapacita je totiž omezená na polovinu a u jednoho stolu spolu smí být nejvýše čtyři lidé. Podniky tak musejí přestavovat nebo odebírat stoly.

„Připravení jsme, počítali jsme původně s otevřením už v pondělí. Štamgasti určitě na pivo přijdou, ale to nás ekonomicky nezachrání. Potřebujeme, aby chodili lidé na jídlo,“ konstatoval Zdeněk Babulík, který provozuje zlínské restaurace Myslivna a Legenda Steak House.

Zlínské lázně otevřou od čtvrtka jeden vnitřní bazén, a to pouze plaveckým klubům. Pro veřejnost zůstane areál uzavřený, stejně jako akvapark v Uherském Hradišti. „Deset lidí je pro nás absolutně nerentabilní záležitost,“ řekl ředitel Jiří Durďák.

Situace se zřejmě změní až v prvním stupni systému PES, kdy může být ve vnitřních prostorách sto lidí. Nyní smí uvnitř sportovat jen deset lidí a navíc musejí mít roušky. To se ale lidem v branži nelíbí.

„Je to totální nesmysl, který je ze zdravotního hlediska nebezpečný. Pokud mladému sportovci nachystáte náročný trénink a bude ho muset dělat s rouškou, může zkolabovat. Ministra zdravotnictví bych nechal půl hodiny běhat nebo cvičit v posilovně s rouškou, aby si to vyzkoušel,“ zlobí se jednatel Vita Sana Clubu Jan Pravda.

„Pokud to takhle zůstane, tak řada fitness center vůbec neotevře, nebo tento zákaz bude ignorovat. Snažíme se to v rámci komory řešit, ale narážíme na nezájem,“ dodal.

Svoje brány patrně ve čtvrtek opět otevře také zlínská zoologická zahrada, její vedení ještě řeší detaily a definitivně se rozhodne dnes.

Návštěvníky přivítá rovněž Květná zahrada v Kroměříži, ale jen o víkendech, přístupný bude hrad Lukov či zřícenina hradu Cimburk v Koryčanech. Zámky v Buchlovicích a Vizovicích i hrad Buchlov zůstanou zavřené.

Hotely na horách mají plno do konce roku

Na omezené obnovení provozu se chystají knihovny, ve Zlíně otevřou kromě ústřední knihovny rovněž pobočky v místních částech, jen na Jižních Svazích a v Malenovicích zůstanou kvůli opravě uzavřené.

Lidé budou moci vyrazit také na výstavy, muzea ovšem smějí využít jen čtvrtinu kapacity a dovnitř opustí jen desetičlenné skupiny a s dvoumetrovými odstupy.

„Naše muzeum je veliké, takže relativně není takový problém dostát nařízením. Pokladní si to dokáže koordinovat, protože lidé procházejí kolem ní,“ řekl mluvčí Slováckého muzea Pavel Princ.

Od čtvrtka je možné ubytovat se v hotelech, v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích se otevře Wellness hotel Horal a den poté Spa hotel Lanterna.

„Na tento i příští víkend máme obsazenou zhruba čtvrtinu pokojů. Pro nás je ale zásadnější, že se mohou konat pobyty v závěru kalendářního roku,“ uvedl generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Kapacita vánočních pobytů, při nichž jsou hotely obsazovány maximálně na 70 procent, je na mnoha místech vyčerpaná. Novoročními oslavami však velký zájem končí, na leden a únor už je volno.

Naopak školy od čtvrtka změna nečeká. České školství se do 3. stupně protiepidemického systému přesune až v pondělí, kdy se první až třetí ročníky středoškoláků začnou střídat ve škole po týdnu, tedy polovina tříd se bude učit ve škole a druhá doma.

A výrazně se uleví budoucím maturantům na gymnáziích, kteří chodí na semináře se studenty z jiných tříd, s nimiž se ale nyní potkávat nesmějí.

V pondělí se do škol vrátí také studenti prvních ročníků univerzit ve skupinách do 20 lidí. Ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce, do školy smí jen na praktickou výuku či laboratoře.