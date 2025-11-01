Hejtman Radim Holiš (ANO) letos v červnu tvrdil, že ho krajská rada vydá do konce letních prázdnin. Nestalo se. V současné době hovoří o listopadu.
„Ještě finišujeme. Do konce listopadu by ale mělo být venku. Potřebovali jsme čas na jeho dopracování,“ sdělil Holiš.
Mezi důvody prodloužení uvádí například to, že město Zlín po kraji chtělo dotace na opravu divadla a Velkého kina. Současně kraj musí počítat v rozpočtu na příští rok s penězi, které nově doplatí nepedagogickým pracovníkům ve školách.
Má i finanční závazek vůči plánům na novou přehradu ve Vlachovicích a bude zřizovat nové pozice úředníků, jež bude muset platit. To vše musela podle hejtmana krajská koalice zvážit a posoudit, aby mohla představit své plány.
„Čekali jsme, abychom věděli, jak to všechno dopadne, protože nemůžeme slibovat něco, na co nemáme peníze. Nechtěli jsme vydat programové prohlášení, které by nebylo reálné,“ vyložil Holiš.
Kraj má také plány v baťovském areálu, kde uvažuje například o větší či menší proměně vstupní brány, a v Malenovicích hodlá vybudovat novou čtvrť s byty, službami, kulturním vyžitím i sportovišti.
Programové prohlášení zákon nepožaduje, ale slouží k tomu, aby opozice i veřejnost věděli, co chce vedení kraje ve svém čtyřletém volebním období udělat. Většina krajských i městských koalic ho vydá v řádu pár měsíců. Podle Holiše je programové prohlášení téměř hotové a vedení kraje podle něho postupuje. Schválilo už například bezúročné půjčky pro obce, které mají nouzovou situaci a chybí jim na její řešení dostatek peněz.
„Máme ho připravené a hledáme vhodný okamžik, abychom ho zveřejnili,“ poznamenal náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN).
„Jediná debata byla kolem toho, jestli v něm budou uvedeny konkrétní investiční akce. Jsem zastánce spíše stručného programového prohlášení, aby bylo jasně kontrolovatelné. Bude to jednoduchý dokument,“ nastínil.
Bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL) připomněl, že programové prohlášení je hlavně od toho, aby bylo možné vedení kraje kontrolovat, zda udělalo to, co slíbilo.
„Tím, že ho nemají, se dají těžko kontrolovat,“ řekl Čunek. „A pokud jde o to, že měli mít programové prohlášení do konce prázdnin, tak podle způsobu jejich práce, kterou vidím, mají prázdniny celoročně,“ dodal.