Komisaře čeká soud za pomoc zájemcům o řidičák, ze zkoušek byla fraška

Za to, že studentům autoškol pomáhali, čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby dva zkušební komisaři. Mužům je 51 a 70 let, činu se opakovaně dopouštěli v letech 2018 a 2019.

„Policie je obvinila z toho, že řádně nedohlíželi na zájemce o řidičský průkaz v době, kdy dělali zkoušky odborné způsobilosti,“ potvrdil policejní komisař Petr Jaroš.

Ani cizinci v jejich skupinách nepřišli zkrátka, radil jim tlumočník. S tím podle policie spolupracoval zejména mladší z dvojice.

„Kriminalisté zdokumentovali, že více než 80 řidičů, kteří u tohoto komisaře vykonávali zkoušky z praktické jízdy, obdrželi řidičská oprávnění v rozporu s podmínkami pro jejich získání,“ doplnil Jaroš. Na zkušební jízdy přitom podle policie stačilo méně než 15 minut.

Podobné důvody k obvinění byly i u sedmdesátiletého komisaře. Také pod jeho vedením žadatelům při zkouškách radili učitelé a dokonce i sám komisař. V některých případech dala skupina hlavy dohromady a odpovědi v testech tak byly kolektivní prací žadatelů.

Nedostatečnou délku praktické zkoušky kriminalisté prokázali u bezmála pětistovky zájemců o řidičák. V jednom případě se student na zkoušku přímo dostavil se svým instruktorem z autoškoly, který mu v průběhu radil. Na úspěšné zvládnutí testů však zřejmě nestačilo ani to a proto nakonec radil komisař osobně.

Studentovi v tomto případě bylo 68 let. „Kriminalisté navíc zjistili, že se u tohoto žadatele vůbec nekonala praktická zkouška. Na naléhání přítomného majitele autoškoly zapsal zkušební komisař do protokolu úspěšné vykonání zkoušky z praktické jízdy pro skupiny A a C, aniž by žadatel vůbec usedl za volant či řídítka,“ popsal Jaroš.

Policie proto v polovině loňského roku obvinila dvojici komisařů i zmíněného majitele autoškoly. Nyní státní zastupitelství dokončilo obžalobu. Komisařům hrozí až pětileté vězení.

Podobný případ se ve Vsetíně řešil na začátku tisícíletí. Tři bývalí policisté, majitel autoškol a vietnamský tlumočník tehdy čelili obžalobě z toho, že vydávali v letech 1997 až 1999 za úplatky řidičské průkazy bez povinných zkoušek a cvičných jízd. V soudním procesu tehdy padly dva nepodmíněné tresty.