Myslivci prodávají zvěřinu i díky internetu, poptávka převyšuje nabídku

„Pokud bude mít zájem, zapíšu ho do pořadníku a zavolám mu, když zvěř ulovíme. Nedokážu ale předem slíbit, kdy to bude,“ přiblížil předseda mysliveckého spolku ve Věžkách Roman Jelínek.

„Poptávka převyšuje nabídku, zájem je velký. Největší o divočáky a srnčí zvěř,“ upřesnil.

Tato situace výstižně ilustruje stav, který v posledních měsících prožívají myslivecké spolky. Se zavřením restaurací jim klesl odbyt zvěřiny, výkupny snížily poptávku a výrazně i ceny.



„Výkup zvěřiny pro organizace loni poklesl oproti roku 2019 o 20 procent. Cena šla dolů o 30 až 40 procent, protože byly zavřené restaurace. Navíc nebyly plesy. Myslivci neměli zvěř jak využít. Snažili se ji proto prodávat sami,“ shrnul předseda okresního mysliveckého spolku v Uherském Hradišti Libor Beníček.

Myslivci museli hledat vlastní cestu k odbytu. Jednou z nich byl například server prozverinu.cz, kde jsou kontakty spolků i s cenami za zvěřinu. Většinou od 60 korun za kilo divočáka, do 100 až 120 korun za kilo srnčího. Některé spolky už dokonce nemají, co nabízet.

„Tato akce myslivcům výrazně pomohla. A je to dobré i pro lidi, kteří si koupí zvěřinu levněji a z volné přírody,“ uvedl člen spolku v Jarohněvicích Ludvík Vybíral. Tamní myslivci už mají zvěř odlovenou podle jejich plánu lovu, takže momentálně žádnou nenabízejí.

„Potřebujeme na činnost spolku příjem, který máme i z prodeje zvěřiny. Hlavně na nájem honitby,“ připomněl Vybíral ekonomickou stránku věci.

„Lidé mají o tuto službu zájem, prodávali jsme hlavně daňčí a divočáky. Prodej je možný pouze na základě plánu odlovu, když jsme ho splnili, prodej jsme zastavili,“ přiblížil předseda myslivců ve Slavkově pod Hostýnem Tomáš Horák.

Zvěřina je atraktivní zboží, odbyt se najde

„Náš spolek pořádal plesy, čímž jsme si vydělali na činnost a dávali jsme to zpátky zvěři v krmení. Dohodli jsme se, že část zvěřiny prodáme a vyděláme tak místo plesu na potřeby pro zvěř. To se podařilo,“ doplnil.

„Bylo to složité, ale nakonec se vždycky odbyt najde, protože zvěřina je atraktivní zboží. Není to tak, že by maso viselo v mrazáku a myslivecký hospodář ho nemohl uplatnit,“ poznamenal předseda mysliveckého spolku Stráž Choryně Jindřich Šnejdrla.

Ve Věžkách odloveno ještě nemají. „Prodáváme za lepší cenu, než jsme prodávali. Ceny ve výkupnách byly nízké. Zavedený systém pomáhá všem, kdo v něm figurují,“ řekl k internetové nabídce Jelínek.

Zákazníci ale musejí počítat s tím, že si zvěř sami naporcují, to jim myslivci udělat nemohou. Můžou prodávat jen celý vyvržený kus zvěře.

Myslivcům se tak většinou podařilo dostat z nejhoršího a zvěř jsou schopni prodat i za nouzového stavu. Vyvstala jim však jiná potíž – jak ji ulovit?

Ve Věžkách nemají ještě odloveno mimo jiné i proto, že zvěř nechodí na vnadiště a začíná být aktivní jenom v noci, což je podle myslivců důsledkem toho, že jsou lesy plné lidí – pejskařů a turistů.

Motorkář naháněl stádo srnek na louce

„Problém s odlovem nastal až v poslední době. V sobotu a v neděli nemá vůbec smysl do lesa chodit. Stává se nám často, že najdeme uhynulou zvěř, kterou pokousal pes nebo ji nahnal do oplocení paseky, o které si zlomila vaz,“ postěžoval si Jelínek.

„Viděl jsem na posedu, jak motorkář nahání stádo srnek na louce,“ podotkl Horák. „V přírodě jsme turisti a myslivci na stejné úrovni a měli bychom dodržovat pravidla. Problém nastane ve chvíli, kdy je někdo nedodržuje,“ připomněl.

Upozornil na to, že srnčí zvěř může být v ohrožení života, jen pokud ji prožene pes, aniž by ji kousl. V zimě může dostat zápal plic a pojít. Proto by lidé měli mít psy na vodítkách.

„Zvěř se koncentruje do lokalit, kam lidé nechodí, tedy do míst, kde jsou mladé stromky, které potom konzumuje. Je abnormálně rušená, což může taky způsobit škody na porostech,“ dodal Beníček.