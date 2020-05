Města se chystají na otvírání školek, o termínu rozhodne zájem rodičů

Ve většině měst, včetně krajského Zlína, se mateřinky otevřou za tři týdny. Pondělí 25. května je totiž termínem, kdy začne výuka také na prvním stupni základních škol.

„Chceme to udělat zároveň, abychom vyšli vstříc rodičům, kteří mají doma předškoláka i školáka,“ uvedla zlínská radní odpovědná za školství Kateřina Francová. „I v případě, že by se školy nakonec otevíraly dříve, se budeme snažit to sjednotit,“ dodala.

Pro obnovení provozu ve školkách neexistuje jednotný termín. O jejich uzavření nerozhodla vláda jako v případě dalších škol, ale zřizovatel. Tedy obec či město. A právě na jejich uvážení je i to, kdy znovu otevřou.



Větší města napříč Zlínským krajem se častěji kloní ke zmíněnému termínu 25. května. Otázkou ale je, zda otevřou všechna zařízení. Proto města v těchto dnech dokončují průzkum mezi rodiči.

„Jsme připravení otevřít mateřské školy, ale v případě malého zájmu bychom zprovoznili jen některé. Rozhodnutí je na rodičích,“ řekla místostarostka Kroměříže Daniela Hebnarová.

Stejný postup zvolili i ve Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm nebo třeba v Přílepích. Obec u Holešova otevřela školu už od pondělí 4. května, jako jedna z prvních v kraji. Reagovala tak právě na poptávku od rodičů.

„Hodně volali a ptali se. Ředitelka školky proto oslovila rodiče všech předškoláků, pro které je poslední rok povinný, a také ty, kteří chodí do práce,“ řekla přílepská starostka Ivana Sehnalová.

Díky tomu věděli v předstihu, že o nástup mají zájem rodiče 13 dětí, což je téměř polovina běžného stavu. Zároveň je to tak akorát, aby bylo možné udržet děti alespoň během spánku či jídla v dostatečných rozestupech. Jak provoz zajistit, o tom se obec radila s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně.



Zájem klesl pod pět procent, říká starosta

Od čtvrtka už zná i doporučení ministerstva školství, kterými se bude řídit. Na poslední chvíli odpadla povinnost vybavit děti rouškami. Do sedmi let věku už nejsou povinné, a to ani v kolektivu. Školka v Přílepích může těžit z dobře větratelných prostor, rozlehlé zahrady a zámeckého parku v sousedství. „Děti budou co možná nejvíc venku,“ doplnila Sehnalová.

O něco dříve než základní školy pravděpodobně otevřou i mateřinky v Rožnově pod Radhoštěm. Také tady radnice sbírá informace od rodičů. A připravují otevření mezi 10. a 18. květnem.

„Jednali jsme i se zástupci firem v průmyslovém areálu,“ uvedl starosta Radim Holiš a připomněl tak, že zájem rodičů o školku se ve velké míře odvíjí od možnosti zůstávat s dětmi doma na ošetřovném. To se nyní zvedlo z původních 60 na 80 procent platu.

„Lidé ho od začátku hodně využívali. Zavírali jsme školky právě proto, že jejich naplněnost klesla pod pět procent. Pokud bude zájem aspoň kolem deseti procent, pak otevřeme,“ doplnil Holiš.

Také sousední Valašské Meziříčí uvažuje o 18. květnu. Rozhodnout chtějí v nejbližších dnech.

Města řeší i provoz školek v létě

Tlak na otevření mateřských škol ve Zlínském kraji obecně roste. Na školské odbory radnic se stále častěji obracejí rodiče. Od Velikonoc jsou více naplněné i takzvané nouzové školky. Ty zůstaly v souvislosti s koronavirem otevřené pro děti, jejichž rodiče pracují v některé ze složek záchranného integrovaného systému nebo v sociálních službách a úřadech, zásadních pro chod měst či kraje.

„O hlídání předškolních dětí byl od počátku větší zájem než u školáků. Nejde o velké počty, ale začínali jsme na pěti šesti dětech a dnes jich je o deset více,“ vysvětlila místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková.

Podobně je to v dalších městech, třeba ve Zlíně do školky chodí zhruba 25 dětí. Na poslední týdny nouzového provozu se budou stěhovat. Dosud jim bylo k dispozici zařízení v ulici M. Knesla, od začátku května štafetu převezme školka ve Štefánikově ulici.

Ve Vsetíně počítají s obnovením provozu 25. května, stejně jako v Hulíně. Také tady jsou ale připravení reagovat operativně. Dokončují analýzu, aby věděli, jestli rodiče o službu stojí. Zároveň s tím už města řeší i provoz během letních prázdnin.

„Někteří lidé si teď nuceně vybírali dovolenou a v létě budou chodit do práce. Možná budeme o prázdninách potřebovat větší kapacitu ve školkách než obvykle,“ dodal místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.