Živé koncerty táhnou. Lidé si chtějí užít zábavu, dokud je to možné

Zájem překvapuje i samotné muzikanty. Když Pavel Langer z kapely Focus Rock viděl venkovní počasí před koncertem ve Hvozdné minulý pátek, odhadoval, že kolem půlnoci to s kolegy zabalí, protože návštěvníci už déle nevydrží. Jenže v tom se mýlil. Pršelo sice, ale do areálu fotbalového hřiště stejně dorazila asi tisícovka lidí.

„Bylo to neuvěřitelné, lidi pařili snad až do dvou do rána. Jindy by je škaredé počasí odradilo, to už za ty roky poznám,“ popsal Langer.



Podobnou zkušenost mají i členové kapely Fleret, kteří v červenci běžně pořádají svůj festival v Zádveřicích, letos ale kvůli koronavirové pandemii připravili jen jeho menší verzi. Měla název Konečně! Fest a navzdory celodennímu dešti na ni zavítalo přes 500 lidí.

„Přijeli naši fanoušci z Liberce, Brna, Prahy nebo ze Slovenska,“ uvedl kapelník a zpěvák Zdeněk Hrachový.

Díky uvolnění vládních opatření v rámci boje s koronavirem se od konce června mohou konat venkovní akce s maximálním počtem tisíc účastníků. Hlad po koncertech a zábavě je velký, pořadatelé proto registrují u řady akcí vysokou návštěvnost. A velká je i nabídka.

Kam za hudbou ve Zlínském kraji Čechomor Valašské Meziříčí, 30. červenec Harlej Hvozdná, 31. červenec Argema, O5 a Radeček Kroměříž, 31. červenec Mňága a Žďorp Vigantice, 1. srpen Reflexy Jasenná, 1. srpen Tři sestry Buchlovice, 14. srpen Slušovice, 15. srpen Focus Rock

Otrokovice, 21. srpen Pozn.: Jde o výběr akcí

„Chvíli to vypadalo, že nebude nic, ale teď je situace taková, že souběžně se koná třeba pět šest koncertů. A lidi chodí, sice je jich trochu méně než obvykle, ale to je možná tím, že akcí je opravdu dost. Asi mají strach, že přijde druhá vlna koronaviru a další omezení. Takže si chtějí užít, dokud to jde, což je za mě správné,“ všiml si Hrachový.

Roli hraje také fakt, že se letos v létě nekonají velké festivaly jako Masters of Rock, Holešovská Regata či Vizovické Trnkobraní, které jindy lákají tisíce návštěvníků.

„Když je Trnkobraní, tak týden před ním, během něj a týden poté nemá cenu nic pořádat,“ vysvětlil Daniel Šťastný z agentury Happy Team, která pořádá koncerty a zábavy po celém regionu.

„Lidi by stejně nepřišli, protože šetří peníze do Vizovic. To samé během Barumky. Teď ale masové festivaly nejsou, takže přibyly volné termíny. A návštěvníci chodí, až jsme kolikrát překvapení, že jim nevadí ani špatné počasí, větší vzdálenost nebo vyšší vstupné,“ dodal.

Změnily se také návyky lidí. „Přijde mi, že začali chodit na akce dřív, a ne jako tomu bylo dřív, že sedli do hospody a pak přijeli na zábavu třeba v jedenáct večer,“ podotkl Šťastný. „Teď přijdou dřív a opravdu se baví, chtějí si to maximálně užít.“

Mnohdy s tím souvisejí i praktické potíže, s nimiž pořadatelé dopředu nemohou počítat. „Byli jsme na zábavě v Tečovicích na hřišti a vyšlo počasí, takže bylo plno. V areálu byly asi jen tři pípy, všude se proto stály fronty,“ líčí svoji zkušenost Renáta Šimková.

Zvýšený počet akcí těší vystupující kapely, které si díky tomu vydělají. „Hrajeme všude, kde se dá. Dokud to půjde, chceme toho využít. Nikdo neví, kdy nám vláda zase koncerty zakáže.“

Zatímco nyní už se lidé tolik nebojí, ze začátku léta byli opatrní. Slavičínský Karpaty Fest byl jedním z prvních festivalů v zemi, konal se koncem června pět dnů po uvolnění podmínek. A tomu odpovídala nižší návštěva přehlídky, jež byla poprvé dvoudenní a hráli na ní třeba Harlej, I. M. T. Smile, Michal Hrůza či Anna K.

„Přišlo kolem tisíce lidí, za normálních okolností bychom měli tak 3 500 až 5 000,“ odhaduje pořadatel Majoš Zvonek. „Návštěvníci se tehdy asi báli, nevěděli, co čekat. Naštěstí nás podrželi sponzoři, kteří koupili lístky pro svoje zaměstnance. Teď už je situace a nálada ve společnosti jiná, ale i tak jedou hlavně levnější akce na vesnicích s rozpočtem kolem 100 tisíc korun. Pozvete zábavovku a lidi přijdou.“

Všichni organizátoři však stále žijí v nejistotě. Nevědí, jaká nařízení vydá vláda či krajská hygiena kvůli covid-19 a zda venkovní akce neomezí.

„Pro každého pořadatele je noční můrou to, co se stalo v Ostravě. Z hodiny na hodinu tam zrušili festival, jenž byl náhradou za Colours of Ostrava,“ upozornil Ondřej Kuropata z produkce Výstaviště Kroměříž, kde pravidelně pořádají hudební koncerty.

„Velká akce se chystá měsíc dopředu a peníze, které dáte do přípravy nebo reklamy, už zpátky nedostanete. Kdo má byznys postavený na setkávání více lidí, teď zažívá špatné časy,“ doplnil.