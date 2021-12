Zlínský kraj pošle revizory do linkových autobusů, cestující podvádějí

Takovou zkušenost mají v Olomouckém kraji, kde funguje zónový tarif. Ve Zlínském kraji má platit od druhé poloviny příštího roku. Někteří pasažéři si proto koupí jízdenku do poslední stanice před hranicí, za níž začíná tarif s vyšší sazbou, ale pak jedou dál.

V Olomouci proto posilují kontrolní oddělení. Ve Zlíně ho společnost Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) zavádí.

Řidiči mají už nyní informace o tom, kolik lidí má v jaké stanici vystoupit. „Řidič má ale řídit a bezpečně dovézt cestující do cíle cesty. Ostatní věci bychom si měli pohlídat my,“ poznamenal jednatel Koved Martin Štětkář.

V případě, že se člověk revizorovi neprokáže platnou jízdenkou, dostane pokutu 1 500 korun. Pokud zaplatí na místě nebo do tří dnů, snižuje se na 500 korun. Jestli ji uhradí do deset dnů, bude to tisíc korun. Děti do 15 let zaplatí polovinu. Sankci 1 500 korun dostane také každý, kdo lístek padělal, napadl kontrolora či se pokusil o útěk.

Koved si tak chce pohlídat, aby neutíkaly zisky z jízdného, protože veřejná doprava stojí Zlínský kraj ročně téměř 1,5 miliardy korun. Dohlédne ale i na dopravce, jestli jsou jejich autobusy i vlaky dostatečně vybavené nebo zda jsou v odpovídajícím stavu nádraží.

„Například při kontrole letos v květnu jsme v 65 zkontrolovaných spojích odhalili přes 20 nedostatků, z toho jednu závažnější závadu: oboje nefungující dveře na jedné straně vozidla ve vlakové soupravě,“ popsal vedoucí dopravního úseku Koved František Brachtl. Pokuta činila 25 tisíc korun.

Dopravci musejí plnit podmínky vyplývající ze smluv, jež mají uzavřené s krajem. „Když vyhodnocujeme podněty a stížnosti od cestujících, narážíme na to, že ne vždy autobus a jeho vybavení vypadá tak, jak by měly vypadat,“ řekl Štětkář.

Dříve se kontroly dělaly asi třikrát ročně, teď to bude podle společnosti Koved výrazně častěji a pravidelně.