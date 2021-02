Kartu na hromadnou dopravu si koupily dva tisíce lidí, cíl je daleko

Dva lidé na zlínském autobusovém nádraží nastupují do linkového autobusu do Vsetína. Nejsou to však běžní cestující, ale zaměstnanci kraje, kteří kontrolují, jak funguje v lednu zavedená karta Zetka, s níž je možné platit ve vozech u všech dopravců.

Zkoušejí karty určené dospělým, důchodcům, studentům či tělesně postiženým. Přiloží je ke čtecímu zřízení, které většinou reaguje správně.

„Snažíme se aspoň jednou měsíčně karty a zařízení otestovat. Potom sepíšeme zprávu, kterou zašleme dopravcům, aby odstranili případné chyby,“ přiblížil Broněk Bryson, vedoucí technického oddělení krajské organizace KOVED (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje).

Kontroly provádí se svým kolegou. U spoje do Vsetína například zjistili, že čtecí zařízení si neporadilo s kartou pro tělesně postižené, což by se mělo za pár dní vyřešit úpravou softwaru. „Jinak problémy nejsou,“ hlásí řidič autobusu.

Ukázalo se ale, že v některých vozech čtecí zařízení „zamrzává“ a při nízkých teplotách reaguje pomaleji. „Zařízení přikrýváme na noc dekou,“ zmínil řidič dalšího kontrolovaného autobusu.

I tento nedostatek by se měl odstranit úpravou softwaru. „Se strojky bývají problémy v tom, že v mrazech pomalu načítají data z karty. Řešíme to s dodavateli zařízení i s dopravci,“ přiblížil Bryson.

Tyto problémy považuje za porodní bolesti projektu, které se časem odstraní. „Chceme, aby systém fungoval stále lépe,“ předestřel Bryson.

Zlínská MHD se zatím do systému nepřipojila

Zlínský kraj zavedl zavedl integrovaný dopravní systém od letošního roku, jeho cílem je, aby mohli cestující jezdit ve všech typech veřejné dopravy na jednu kartu – Zetku.

Zatím funguje jen u autobusových dopravců a v některých MHD jako virtuální peněženka. Za první měsíc se prodaly dva tisíce karet, s čímž je kraj jako zřizovatel společnosti KOVED spokojený.

„Není to úplně špatné číslo. Zatím se to rozjíždí a lidé si zvykají. Počet karet naroste výrazněji, když se do systému přidá zlínská MHD,“ nastínil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. To však bude ještě minimálně několik měsíců trvat, než se záměr technicky vyladí.

„Mým cílem je, abychom celkově prodali 40 tisíc karet. Přesně takový byl počet starých karet,“ upozornil Bryson. Jestli se to podaří, případně kdy, ukáže čas. A ovlivní to i koronavirus, během jehož pandemie lidé tolik autobusy nejezdí.

Lidé si mohou Zetku koupit na webu, což dělá drtivá většina z nich, nebo v kancelářích na nádražích ve dvanácti městech kraje. Ve Zlíně je kancelář na vlakovém nádraží.

Více komplikací než s kartou bylo s novými jízdními řády. Zlínský kraj dostal jen během ledna 140 připomínek. „Objevují se nedostatky při napojování spojů, museli jsme některé časy posunout,“ upozornil Doležel.

Problémy byly na Valašsku

„Z mého pohledu ale připomínek zase není tolik, kolik jsem očekával. Na to, jak byl systém šitý horkou jehlou, je to docela pozitivní,“ připomněl, že podle něho nebyl systém dobře připravený, což považuje za chybu minulého vedení kraje.

Nejvíce připomínek přišlo z Rožnova pod Radhoštěm, kde se lidem zkomplikovala cesta do práce do firmy v Kopřivnici.

„Upraví se ranní spoje do Rožnova, aby lidé stíhali přípoje do Kopřivnice. Ti, kteří jezdí za prací do Rožnova, budou na začátek směny muset déle čekat. Nemáme dva autobusy, které by jely hned za sebou,“ nastínil vedoucí provozního úseku KOVED František Brachtl. „Na autobusy z Kopřivnice pak budou čekat v Rožnově přípoje do okolí.“

Problémy byly také třeba ve Vsetíně, kde se zase lidé hůře dostávali do areálu v Jasenicích, úpravami časů několika spojů by se však zádrhel mělo podařit odstranit.

„Pojmenovali jsme nejpalčivější problémy a našli řešení, které spočívá v posunu časů linek tak, aby byly zajištěny návaznosti dalších spojů,“ nastínil vsetínský starosta Jiří Růžička. Většina změn jízdních řádů začne platit od března.

Podle Doležela bude fungovat i to, že autobus na nádraží může dostat z dispečinku informaci o případném zpoždění přijíždějících návazných spojů, takže na ně pár minut počká.