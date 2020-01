Zlínský kraj zkouší digitální snímkování budov, použije ho i na nemocnici

V amerických filmech pracují s virtuálními modely budov už několik let. Přesně z nich vyčtou, kde je umístěný trezor v bance, jak je daleko ode dveří, jak silné dveře jsou, z jakého materiálu, jestli tam vede výtah nebo kudy vede ventilace.

Čeští projektanti vědí, že dnes už nejde o fikci, ale o reálně používanou metodu Building Information Management - BIM.

„Filmařům trochu závidím, protože v televizi to vypadá velice hezky. Ale i my se s pomocí této metody dokážeme dostat k detailním informacím o budově. Třeba si najedete na okno a vidíte, jaký typ otevírání má, z jakého je materiálu nebo jaký je koeficient prostupu tepla,“ vysvětlil Tomáš Volařík z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Právě tito odborníci teď začali pracovat na projektové dokumentaci stávající budovy praktické školy v Halenkově s pomocí digitalizace. V České republice metoda BIM zatím příliš rozšířená není, ale Zlínský kraj se rozhodl, že ji vyzkouší. Už z toho důvodu, že ji využije při projektování nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

„Vybrali jsme budovu ve vlastnictví kraje, ke které není k dispozici projektová dokumentace a stejně by se musela pořídit, proto jsme se rozhodli na tomto objektu vyzkoušet pasport do modelu BIM,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru investic Libor Pecháček.

Model funguje jako databáze informací

Informační model budovy je možné si představit jako databázi informací, která zahrnuje kompletní data od prvotního návrhu přes výstavbu, správu budovy a případné rekonstrukce až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavby a uvedení prostoru do původního stavu.

Jde o celý životní cyklus budovy. Při plánování nové stavby se u něj setkávají všechny profese od architekta, statika, stavaře, konstruktéra až po odborníka na technická zařízení.

Nevyměňují si mezi sebou výkresy, ale pracují s jedním modelem.

„Rozhodně to není jen projektování ve 3D, jak si někdy lidé myslí. S přenesenými informacemi se dá výborně pracovat, mohou je používat projektoví manažeři, manažeři staveb nebo koordinátoři různých profesí během stavby budovy. Ale když má pak zákazník zájem, tak si model může odkoupit a pracovat s ním během dalších let,“ vysvětlil Zbyněk Konvičný z valašskomeziříčské společnosti Block.

Projektová a inženýrská firma působí v oblasti provozů s vysokou kvalitou prostředí a zákazníky má po celém světě. Byla jednou z mnoha, kdo se zajímal o osmimiliardovou stavbu nové nemocnice ve Zlíně, mimo jiné i proto, že už několik let používá při zakázkách zmíněnou BIM metodu. Například pro farmaceutický závod v Rusku.

„Samozřejmě jsme na začátku museli investovat nemalé peníze do pořízení softwaru, lidí i do know-how. Ale má to smysl,“ doplnil Konvičný.

V České republice bude povinné používání BIM až od roku 2022. A to u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce financované z veřejných rozpočtů.

To je příklad chystané nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Kraj aktuálně hledá projektanta, který by připravil rozsáhlou dokumentaci v hodnotě zhruba 300 milionů korun. Její součástí je mimo jiné i vytvoření BIM modelu, který propojí a soustředí veškeré potřebné informace na jedno místo.

Nyní kraj prodloužil termín doručení nabídek až do poloviny února. Především proto, že zájemci mají řadu doplňujících otázek, a to včetně metody BIM, se kterou nemají některé firmy zatím příliš velké zkušenosti.

Do té doby už bude mít kraj k dispozici projektovou dokumentaci školy v Halenkově. Model BIM pro ni chystá Vysoké učení technické v Brně.

Odborníci už začali s 3D skenováním budovy. Až budou mít nasnímaný exteriér i interiér, vytvoří „mračno bodů“, které následně poslouží k vytvoření 3D modelu.

Vznikne takzvané digitální dvojče, tedy totožný virtuální model budovy v poměru 1:1. Díky tomu bude pak možné získat například výkresovou dokumentaci – půdorysy, řezy, pohledy a podobně.