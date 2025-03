Dopravě pomohla. Pumpám a hospodám ale nová dálnice na Slovácku ubírá lidi

Restaurace Sport Babice zažívala návštěvnicky silnější minulý rok, protože v ní obědvali dělníci, kteří dokončovali dálnici D55. Úsek z Babic do Moravského Písku a Bzence je v provozu od poloviny loňského prosince a od té doby se na průtahu obcí snížil provoz. Jezdí tam zejména méně kamionů, což v restauraci pociťují na úbytku hostů.

„Je to poznat, i když jsou zimní měsíce, které nebývají tak silné. Uvidíme přes letní sezonu, jestli nám dálnice hostů ubírá víc. Už teď vidíme, že jsou víkendy slabší,“ všiml si provozní Jan Tureček.

„Hodně lidí si neuvědomí, že tady může pojíst, a jede rovnou na dálnici. Nevím, jaké jsou tam možnosti ke stravování,“ doplnil.

Na nových 21 kilometrech dálnice zatím není občerstvení. Kruhová křižovatka, z níž se na D55 odbočuje z hlavní silnice, je na začátku Babic ve směru na jih.

Tureček by chtěl u dálnice poutač na restauraci, na čemž se pokusí domluvit se silničáři. To by podle něho mohlo být řešení do budoucnosti, aby podnik nepřišel o hosty.

Podobnou zkušenost po otevření dálnice mají na nedaleké benzinové stanici Eurobit.

„Ten, kdo nemá dálniční známku, tudy stále projíždí. Ale mírný pokles počtu zákazníků jsme zaznamenali. Zásadní to zatím není, mysleli jsme si, že to bude ještě horší,“ popsala vedoucí pumpy Michaela Ondruchová.

Obává se však další budoucnosti, až cestáři dokončí úsek D55 mezi Napajedly a Babicemi a pokračování na jih. „Pak to může být opravdu problém, bude to ale až za delší dobu,“ řekla Ondruchová.

„Pokud není otevřený úsek z Napajedel, tak to ještě zdejší provozovatele podniků neohrožuje,“ míní starostka Babic Martina Horňáková. Pokles silničního provozu na průtahu obcí odhadla na 30 až 40 procent. Také podle ní ubylo zejména kamionů, což místní obyvatelé kvitují.

„Na nájezdu na dálnici vidíme poměrně značný provoz. A všechna tato auta by jela přes obec,“ nepochybuje Horňáková.

V Babicích jezdí přes střed obce stále hodně vozů

Přesto jsou někteří obyvatelé Babic nespokojení. Mají pocit, že aut jezdí přes střed obce stále hodně.

Milan Dostálek bydlí 70 let v domě, který stojí šest metrů od cesty. Uvažuje o petici, v níž by chtěl dosáhnout toho, aby se za nově otevřený úsek dálnice neplatilo.

Při dni otevřených dveří na dálnici D55 a při jejím spuštění do provozu se setkal s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

„Pověřil nás, abychom sledovali provoz a řekli mu po dvou měsících, jak to vypadá,“ přiblížil Dostálek. „V dopravních špičkách se doprava v obci nezměnila, když není špička, je to lepší.“

Pokles odhadl na 20 až 30 procent. Avšak s tím, že ne všechna nákladní auta jezdí po dálnici. Hlavně cizinci, Slováci, Poláci a Ukrajinci, jezdí podle Dostálka stále přes obec. Proto chce, aby kamiony platily za užívání průtahu obcí.

Stát se k jeho požadavkům staví odmítavě. Ačkoliv některé silnice I. třídy pro kamiony zpoplatnil, například mezi Hulínem a Kroměříží, podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky by na zpoplatnění průtahu doplatilo lokální zásobování. Navíc stát nechce nově zpoplatňovat starší „jedničky“, které vedou souběžně s dálnicí. Při udělení výjimky na dálnici by zase přišel o příjmy.

„A stát příjmy potřebuje, hlavně opět na výstavbu či údržbu dálniční sítě, což od něj občané očekávají,“ vzkázal Jemelka.

„Jediné systémové řešení je převedení předmětného úseku silnice I/55 na kraj, rekategorizace na silnici druhé třídy a omezení tranzitní nákladní dopravy pomocí dopravního značení,“ navrhl.

Zlínský kraj se tomu nebrání. Ale podle hejtmana Radima Holiše to má smysl až ve chvíli, kdy bude dálnice na území kraje dostavěná, což by mohlo být v roce 2029. „Nemůžeme to slíbit hned,“ řekl Holiš.

Pokud by byl průtah obcemi pro nákladní auta za peníze, podle něho by to místní zásobování neohrozilo. Platit by se mohlo 5 korun za kilometr, stejně jako na dálnici.

„Muselo by to být stejné, aby tam byla motivace. Nevěřím, že by taková částka byla pro zásobování zásadní,“ uvažuje Holiš.

Hospody, kam nejezdí motoristé, mají výhodu

S mýtným pro kamiony by souhlasil i starosta sousedních Huštěnovic Aleš Richtr. Myslí si, že stát nebude souhlasit s tím, aby byly dálnice, byť nedokončené, zdarma. Pokles dopravy na průtahu odhadl na 20 až 30 procent, což ho těší.

„Když jsem chtěl dříve přejít cestu, bez semaforu to nešlo, teď už to jde. Už tady není jedna souvislá čára aut,“ přiblížil.

Provozovatelé restaurací u hlavní cesty v dalších městech a obcích, kolem nichž vede nová dálnice, si na úbytek hostů nestěžovali. Záleží totiž i na typu podniku.

„Nejsme závislí na motoristech. Jsme malá hospůdka. Úbytek aut je ale znatelný,“ řekl provozní hostince Černá kočka v Ostrožské Nové Vsi Bohdan Vlk.

„My máme štamgasty a nevaříme, takže nás tato věc netrápí,“ uvedl Karel Kyncl z pivnice Osmek v Uherském Ostrohu.

Na konci roku 2024 otevřeli silničáři nový úsek dálnice D55: