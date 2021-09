Klíčová cyklostezka spojuje kraj se Slovenskem, rozrůstá se o nové úseky

Je to deset kilometrů, které vedou členitou krajinou, přes lávky a podél řek s výhledem na malebné valašské kopce. Po úseku vedoucím z Ústí u Vsetína do Lužné jezdí cyklisté už nějakou dobu, v první polovině září se tato důležitá část cyklostezky Bevlava (Bečva – Vlára – Váh) otevřela oficiálně.

„Cyklostezka Bevlava má obrovský dopad na rozvoj cestovního ruchu. Propojuje příhraniční regiony a zatraktivňuje turisty doposud méně objevenou část Zlínského kraje,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Lubomír Traub.

Nedaleko Vsetína se nový úsek napojuje na cyklostezku Bečva, která zahrnuje skoro 150 kilometrů značených tras. Bevlava k ní přidá dalších padesát a propojí ji se Slovenskem.

„Fenomén dálkové cykloturistiky je na vzestupu. Lidí, kteří jezdí na kole na dovolenou s velkou bagáží, vidíte čím dál víc,“ poukázal vedoucí Bike resortu Valašsko Roman Kalabus. „Teď jde jen o to propojit potenciál cyklostezky s místními podnikateli a službami,“ dodal.

Nově otevřený úsek cyklostezky Bevlava stál 110 milionů korun a podílelo se na něm sdružení obcí Hornolidečska. Trasa vede podél řeky Senice, místy kopíruje silnici I/57.

Trasa Bevlavy, která vede do slovenské Nemšové, má ještě několik „děr“. U nedokončených úseků však už příprava pokročila. Brzy se začne stavět nejdelší chybějící část.

„Výstavba další etapy cyklostezky z Lužné přes Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy po Poteč bude zahájena v roce 2022 a dokončena v roce 2023,“ uvedl projektový manažer Místní akční skupiny Hornolidečsko Aleš Lahoda.

Vyjde to na zhruba čtvrt miliardy korun, obcím ji pomůže uhradit státní dotace 183 milionů, finančně přispívá i Zlínský kraj.

Skončí hazard na přetížené hlavní cestě

„Pro nás je to zásadní zpráva. Nebereme cyklostezku jen jako vyžití pro turisty, ale je i dost místních, kteří musí cestovat po přetížené silnici první třídy. Zvlášť úsek v Lidečku je velmi nebezpečný,“ popsal starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.

V obci se v létě ve spolupráci se silničáři pustili do budování úseku přes katastr Lidče.

Od cyklostezky si hodně slibují. „Povede hned za Trezorem přírody, který tady vzniká. Pomůže nám také dovést turisty do mechanického betléma nebo sportovního areálu,“ těší Tkadlece.

Přínos celé trasy Bevlavy si už pochvalují v místech, která jsou dokončena. Nárůstu turistů si všimli ve Valašských Kloboukách či Brumově-Bylnici, odkud míří cyklostezka na Slovensko. Dostavět chybí jen menší úsek mezi Sv. Štěpánem a státní hranicí, kde se zatím jezdí po silnici.

Během pandemie zájem o cyklistiku vzrostl

„I tady už jsme ale pokročili. První etapu této chybějící části chceme zahájit letos, ke druhé zpracováváme projektovou dokumentaci a čeká nás jednání s majiteli pozemků,“ nastínil brumovský starosta Kamil Macek.

„Myslím, že i během pandemie přesedlali lidé na kola. Zátěž na cyklostezce o některých víkendech bývá až extrémní,“ doplnil.

„Pomáhá to lidem, kteří jezdí na českou stranu do práce, i turistům,“ zmínil starosta příhraniční obce Hornie Srnie Jozef Húserka. Češi se také po dokončení trasy dostanou podél Váhu přes Trenčín až do Piešťan a po cestě mohou navštívit řadu turistických lákadel.

Okolo páteřní Bevlavy navíc začíná houstnout síť cyklostezek. Brumov-Bylnice se chce letos napojit na Štítnou, Valašské Klobouky na Poteč a z Valašské Pohanky vzniká odbočka podél silnice do Prlova. Ta už je ve výstavbě a dokončená by mohla být do konce letošního září.

V plánu jsou odpočívadla i dobíjecí stanoviště

„Zhruba dva kilometry dlouhý úsek bude končit u odbočky k rybníku Neratov, kde se napojuje na známé cyklotrasy z Neratova přes Trubiska až na kopec Bařinka poblíž Vizovic, odkud je možné se na kole dostat do turisticky zajímavých destinací,“ přiblížil Lahoda s tím, že zájemci se tudy dostanou například ke keltskému hradisku Klášťov, památníku na Ploštině nebo k vypálené osadě Vařákovy Paseky.

V některých případech by mohly vzniknout i další samostatné okruhy, což by cestovnímu ruchu ve Zlínském kraji mohlo výrazně prospět.

„Mohla by tady vzniknout opravdu kompletní síť. Například Lačnov má naprojektovanou cyklostezku na Syrákov. A vynikající by bylo napojení na Vizovice,“ řekl Kalabus.

S dokončením Bevlavy chtějí obce pracovat i na stavbě dětských hřišť, odpočívadel či stanovišť na opravu kol a dobíjení elektrokol.