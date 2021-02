Zlínský kraj může mít miliardu pro nemocnice. Hledá, za co ji utratí

Stát rozdělí do zdravotnictví z Evropské unie několik miliard. Zájem krajů je velký. Zlínské hejtmanství své projekty teprve chystá, zrušilo totiž zakázku na projekt nové nemocnice ve Zlíně–Malenovicích a skončily také plány velkých staveb ve Vsetíně a Kroměříži.

„Je to sice krásná věc, ale je u ní nutná příprava,“ prohlásil hejtman Radim Holiš (ANO). „Žádný velký projekt nebyl dostatečně rozpracovaný tak, abychom mohli o peníze žádat. To byl jen sen mého předchůdce. Peníze na to nejsou,“ poznamenal.



Jiří Čunek s jeho názorem pochopitelně nesouhlasí. „Neumím to pochopit a neumím se s tím smířit. Kraj má možnost čerpat velké peníze, je to ohromná šance,“ uvedl Čunek.



Do Česka míří 30 miliard korun v rámci evropského programu ReactEU. Je určený na vyrovnání se s koronavirovou pandemií. Peníze půjdou do zdravotnictví, ekologie, digitální sféry a na oživení hospodářství.

Na zdravotnictví je určených 19 miliard, na jeden projekt je možné získat až půl miliardy korun. Nemocnice za tyto peníze mohou stavět, rekonstruovat, modernizovat, nakupovat přístroje a technologie a využít je na urgentní příjem, laboratoře, onkologii, krajské hygienické stanice nebo třeba lůžka dlouhodobě nemocných.

„Může jít třeba o rozšíření pracoviště urgentního příjmu nebo LDN formou výstavby, nákup plicních ventilátorů, techniky umožňující komunikaci mezi sestrou a pacientem nebo rozvoj péče o pacienty, kteří byli definováni jako nejvíce ohrožení,“ upřesnila dotační specialistka společnosti Enovation Michaela Horáková.

Do podávání žádostí zbývá zhruba měsíc a zájem ze strany nemocnic i krajů je velký. Jde sice o rychlé peníze, které se musejí proinvestovat do konce roku 2023, ale zase mohou náklady pokrýt až ze sta procent.

Kraj zrušil zakázku na projekt

Zlínský kraj byl s přípravou nejdál v projektu nové nemocnice za osm miliard korun. Byl schválený investiční plán, vybraný projektant, vykoupené pozemky. Podmínky žádosti by ovšem nesplnil.

Především proto, že by nemocnici nepostavil za požadované tři roky. Na druhou stranu mohl rychle dopracovat projekty na modernizaci nemocnic ve Vsetíně a Kroměříži. „Dotace by pomohly v jiných nemocnicích, a tím pádem bychom ušetřili na novou nemocnici ve Zlíně,“ řekl Čunek.

Krajští radní ale zrušili veřejnou zakázku na projekt nové nemocnice a čekají na právní a ekonomickou analýzu, aby mohli zrušit i samotný investiční záměr.

Evropské peníze chtějí využít na méně nákladné akce. Jejich seznam zatím není jasný. Ale v Baťově nemocnici by mohlo jít například o vybudování dospávacích pokojů, operační sály, rekonstrukci očního oddělení nebo nákup přístrojů. Ve Vsetíně zase schází magnetická rezonance.

„Možnosti jsou široké. Kraj by se nad tím měl zamyslet racionálně, ne politicky,“ prohlásil evropský poslanec Stanislav Polčák (STAN).

Jiné kraje jsou mnohem dál

Nedávná radikální změna strategie na zlínském hejtmanství znamená, že kraj není v přípravách na získání evropských dotací tak daleko jako jinde. V mnoha fakultních i krajských nemocnicích i v krajích teď rychle připravují materiály, aby ve chvíli, kdy ministerstvo výzvu zveřejní, mohli žádost poslat.

Například kraj Vysočina už má vybraných 14 projektů na přístroje, nové stavby a rekonstrukce v hodnotě zhruba 1,7 miliardy korun. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně bude žádat na různé rekonstrukce a dostavby půl miliardy korun.

Pardubický kraj je připravený přihlásit se s několika žádostmi dokonce v celkovém objemu tři miliardy korun. Chce získat peníze například na novou budovu s operačními sály a centrálním příjmem v Pardubické nemocnici, která bude stát i s přístrojovým vybavením přes dvě miliardy.

„U staveb je nezbytné stavební povolení. To znamená, že šanci mají projekty ve vysokém stupni připravenosti, protože jinak se to zřejmě nedá zvládnout,“ upozornil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Kraje, které jsou takto připravené, mají velkou výhodu,“ dodal.