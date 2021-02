Láká design a krizové řízení, zlínská univerzita přijímá přihlášky

Největší zájem, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, bývá tradičně o umělecké obory a marketingovou komunikaci na Fakultě multimediálních komunikací (FMK), o ekonomické obory na Fakultě managementu a ekonomiky (FAME) a o sociální a zdravotnické obory Fakulty humanitních studií (FHS). Šanci tam má zhruba čtvrtina až polovina uchazečů.

Současně ale univerzita sleduje i zvýšený zájem o Fakultu logistiky a krizového řízení (FLKŘ), která sídlí v Uherském Hradišti a je nejmladší ze šesti fakult.

Žádaný je především obor Ochrana a bezpečnost obyvatelstva.

„Bez ohledu na koronavirus je teď svět a soukromý sektor nastavený tak, že všichni potřebují být flexibilní, rychle reagovat na situace, mít záložní plány a různé varianty řešení. To je přesně to prostředí, ve kterém jsou studenti, potažmo absolventi naší fakulty a naše studijní programy potřeba jako sůl,“ potvrdila děkanka FLKŘ Zuzana Tučková.

Zatímco v roce 2017 se na různé obory fakulty hlásilo kolem 500 studentů, loni jejich počet překročil 800.

Termín podání přihlášek k bakalářskému studiu je na fakultách různý. Například FMK už přihlášky u studijního programu Multimédia a design, kde pořádá i talentové zkoušky, uzavřela.

„Nejvíce přihlášek evidujeme ve specializacích grafický design, digitální design, design oděvu a reklamní fotografie. Dohromady se do tohoto studijního programu přihlásilo 462 zájemců,“ upřesnila mluvčí Univerzity Tomáše Bati Petra Svěráková.

V dalších oborech spojených s animovanou a audiovizuální tvorbou a v oboru marketingových komunikací mají uchazeči čas až do konce března. Ke stejnému datu se musejí přihlásit také zájemci o obory na FHS, na Fakultě aplikované informatiky a Fakultě technologické.

FAME má termín přihlášek nastavený do konce dubna, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců, bude ve druhém kole přijímat přihlášky od začátku června do poloviny července. Na FLKŘ je možné se hlásit do konce dubna.

Podrobnosti o tom, jaké podmínky musejí uchazeči o jednotlivé obory splnit, jsou na webových stránkách univerzity.