Zlínský kraj chystá chytrou veřejnou dopravu, testovat ji chce na Slovácku

Představte si, že na zastávku ve vaší obci přijede autobus, nastoupíte do něj, na dveřích se rozsvítí zelené světýlko a vy pokračujete do vozu a usedáte na sedadlo. Bez jediného slova s řidičem, bez hledání peněženky nebo průkazky a bez přikládání kartičky k elektronickému přístroji.

Jde o jeden z dvaceti příkladů z nové vize Zlínského kraje nazvané Transport Test Grid. Dokument nabízí možnosti, jak by se region mohl stát „chytrým“ v oblasti veřejné dopravy s pomocí moderních technologií.

„V tuto chvíli představujeme vizi Zlínského kraje, na které dále pracujeme. Otevíráme nová témata, jimiž chceme narušit dosavadní stereotypy. Běžně se tomu říká disrupce, která doprovází nástup moderních technologií,“ naznačil náměstek pro dopravu Pavel Botek.

Autoři, kteří dokument připravovali, chtějí umožnit, aby se v daném prostoru mohly nové systémy, technologie a data i aplikace testovat a vyvíjet. K tomu by mohl posloužit také uherskohradišťský region.

Zlínský kraj je zatím na samém začátku této vize a aktuálně domlouvá partnerství například s výzkumnými ústavy a školami. Jestli se plány uskuteční a v jaké míře, zatím nelze říct.

„Nechceme ukrajovat z rozpočtu kraje, takže hledáme zdroje také mimo něj,“ zdůraznil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství kraje Vít Šumpela.

Uherskohradišťský okres je jen jedním z šesti celků, na které je Zlínský kraj v oblasti veřejné dopravy rozdělený, ale tvoří zhruba třetinu krajské dopravy. Hustota osídlení je velká a cestuje se tady hodně.

Tam by podle dokumentu možná mohli jako první vyzkoušet zmíněný plně automatizovaný systém odbavování v autobusech. Vše je ale v této chvíli jen v rovině úvah.

„Mohlo by to vypadat jako v obchodě, který pilotně otevřela firma Amazon v Seattlu. Tam přijdete, přihlásíte se do aplikace, vyberete si zboží, dáte ho do tašky a jdete pryč. Obchod používá chytré senzory, které si vybrané zboží načítají a při odchodu vám jeho hodnotu odečtou z platební karty. V autobuse si senzor zase načte z telefonu zakoupenou jízdenku z aplikace,“ vysvětlil externí konzultant a dopravní aktivista Jan Kolařík z Uherského Hradiště.

Cestování by mělo zrychlit

Odborníci si myslí, že takový systém by pomohl veřejné dopravě, aby byla konkurenceschopnější vůči osobní dopravě. A to tím, že cestování zrychlí a autobusy nebudou na zastávkách zůstávat tak dlouho.

Možností, jak přimět více lidí, aby používali veřejnou dopravu, je ale více. Například zjistit, kam a kdy se obyvatelé ve skutečnosti přepravují, bez ohledu na to, jaký prostředek používají.

A na základě toho jízdní řády vylepšit. Zatím má totiž kraj k dispozici pouze data o cestujících ve vlacích a autobusech.

„Takové informace ale ukazují jen cestování lidí, kteří už si veřejnou dopravu vybrali. K uceleným informacím by však bylo dobré vědět, kam jezdí ti, kteří si ji nevybrali. A zjistili bychom to pomocí anonymních dat od mobilních operátorů,“ upřesnil Kolařík.

Chytré telefony by také mohly pomáhat městům a obcím, aby uměly snadněji omezit špatné parkování a vymáhat pokuty. V Praze a Brně jezdí kolem parkovišť speciální automobily s kamerami, jež snímají SPZ.

Ve Zlínském kraji by se práce dala zjednodušit tím, že by chytré telefony napojené na systém parkování dostali do ruky strážníci městské policie.

Nemuseli by ztrácet čas vypisováním a evidováním pokutových lístků, ale stačilo by na automobil pouze „namířit“ mobil, který by všechny informace vyřešil.

Uskutečnění vize je ale závislé na tom, jak se kraji podaří najít vhodné dotační tituly a navázat spolupráci s partnery.