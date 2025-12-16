Zpět na místě činu. Na Zlínsku proběhla rekonstrukce s podezřelým z únosu chlapce

Muže podezřelého z únosu 12letého chlapce přivezli zlínští kriminalistě v pondělí večer zpět na místo činu. S dotyčným proběhla na místě policejní rekonstrukce, která má vést k objasnění celého případu, uvedla CNN Prima News.
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a provedla policejní rekonstrukci. (16. prosince 2025) | foto: CNN Prima News

Na záběrech CNN Prima News lze vidět policisty, kteří přivedli na místo činu spoutaného a kuklou zahaleného muže. Ten čelí podezření z únosu 12letého chlapce z nedaleké obce. Muž ho měl podle policií uvolněných informací odnést na chatu ve Žlutavě a držet ho tu tři noci.

V neděli zde chlapce vypátrala policie, která přijela na základě hlášení místních obyvatel. V dané oblasti proběhla v pondělí večer policejní rekonstrukce, informovala CNN Prima News.

Policie uvedla, že podezřelý muž držel malého chlapce v chatové oblasti v Žlutavě, která je od místa jeho zmizení vzdálená zhruba sedm kilometrů. V úterý uplyne 48hodinová lhůta od zadržení podezřelého. Ten může čelit obvinění nejen z únosu. O případné vazbě bude rozhodovat okresní soud ve Zlíně.

Podle zjištění iDNES.cz muž dosud neměl žádné problémy se zákonem a s uneseným chlapcem se znal.

Záchranáři převezli chlapečka na kontrolu do nemocnice, odkud byl krátce poté propuštěn.

