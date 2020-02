Hejtman Jiří Čunek už zná své soupeře, nemocnice bude předvolební téma

O kandidatuře hejtmana Jiřího Čunka na pozici jedničky lidovců pro podzimní krajské volby by mělo být jasno v březnu. Jisté to zatím není, nicméně jiná varianta se prakticky nenabízí.

„Je velmi málo pravděpodobné, že by se pozice lídra měnila,“ zmínila před časem krajská předsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Čunkovi, který byl jedničkou i před čtyřmi lety a získal suverénně nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů, se postaví v boji o hejtmanské křeslo jeho kolegové z krajské rady.



„Je to přirozený vývoj a dalo se to očekávat, když jsme v koalici. Každý subjekt se bude snažit dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ nastínil Sukop. „Mám za cíl volby vyhrát,“ zmínil Sukop.



Hnutí před čtyřmi lety získalo necelých 16 procent hlasů a skončilo druhé, vítězní lidovci měli přes 22 procent. Jedničkou ANO byla Margita Balaštíková, která letos není na prvních čtyřech pozicích. Dvojkou je starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš, trojkou bývalý místostarosta Holešova Radek Doležel a čtyřkou uherskohradišťský zastupitel Tomáš Janča.

„Pro Jiřího Sukopa rozhodlo, že je ze Zlína, je nejviditelnějším regionálním politikem a ví o práci na kraji nejvíc,“ řekl krajský předseda ANO a poslanec Pavel Pustějovský. Ten na podzim kandidovat nebude, aby se mohl více věnovat práci poslance a v hnutí.

O hejtmanské křeslo má zájem také Gazdíkovo hnutí STAN, které sestaví kandidátku ještě s dalšími subjekty, jedná i s TOP 09. Měl by se na ní objevit i náměstek zlínského primátora Miroslav Adámek, který byl minule lídrem. Zatím není jasné, na jakém místě.

„Osobní vazby jsou pro mě důležitější než volby,“ řekl Petr Gazdík k tomu, že z kolegů v krajské radě budou soupeři. „Nepovedu podpásovou kampaň vůči žádnému z nich,“ vzkázal. Gazdík byl před čtyřmi lety dvojkou kandidátky, hnutí získalo necelých 12 procent hlasů a skončilo čtvrté.

„Jsme kolegové a trvale i soupeři, tak to v politice je. Říká se, že den po volbách začíná kampaň na další volby,“ podotkl Čunek.

Hlavní téma: boj o nemocnici

Tentokrát bude mít kampaň zřejmě jedno ústřední téma, jímž bude nová krajská nemocnice, kterou Čunek prosazuje v Malenovicích. Stát má minimálně osm miliard korun. A v tomto ohledu může být předvolební boj konfrontačnější než obvykle už proto, že Sukop je proti nemocnici. A kvůli ní hrozilo ANO i odchodem z koalice.

„Zdravotnictví bude jedním z předvolebních témat, ale kampaň jsme ještě neřešili. Může se ubírat různými směry,“ nastínil Sukop.

„Není asi silnější téma,“ řekl Čunek. „V politice to ale bývá tak, že jasně pozitivní věci se stávají negativními a pravda se zaměňuje za lež. Jde o umění, kdo lidi dokáže přesvědčit,“ nastínil Čunek.

Na rozdíl od Sukopa je přesvědčený, že kraj finančně situaci zvládne, i když současně posiluje autobusovou a vlakovou dopravu, což ho stojí další stovky milionů. Podle Sukopa je naopak souběh výstavby nové nemocnice a rozšíření veřejné dopravy „fatální chybou“.

„Téma nové nemocnice se v kampani objeví. My její výstavbu podporujeme za předpokladu, že se to nedotkne stávajících okresních nemocnic,“ zmínil Gazdík.

Lídra mají i další strany

Třetí byli v loňských volbách sociální demokraté s téměř 13 procenty hlasů. Letos je povede někdejší krajská radní a současná zastupitelka Taťána Valentová Nersesjan, jež byla před čtyřmi lety dvojkou.

„Uvnitř strany nebyl velký konkurenční boj, protože ČSSD není v nejlepší kondici,“ uvedla už dříve Valentová Nersesjan.

V koalici sedí ještě ODS, jejíž radní Jan Pijáček se rozhodl už nekandidovat. Lídrem bude bankovní manažer Lubomír Traub. Komunisty povede bývalý náměstek hejtmana a současný zastupitel Ivan Mařák. Piráti nominovali na první místo ekonomku Hanu Ančincovou.

Hnutí Trikolóra jedná o společné kandidátce se Soukromníky a Nezávislými. Hazardní magnát, senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta, který minule kandidoval za Soukromníky, jež utvořili kandidátku se Svobodnými, ještě neřekl, zda do letošních voleb půjde.



SPD bude znát lídra v polovině března.