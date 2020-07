Zlínská zoo slaví další úspěch, má mládě dvojzoborožce

Mládě po vylíhnutí váží pouhých 50 gramů. „Je to malinkatý tvoreček, který vyžaduje spoustu péče,“ uvedl zoolog zahrady Václav Štraub.

Chovatelé sáhli k částečnému odchovu v lidské péči. Vzhledem k tomu, že zároveň dbají na přirozenost a chtějí zabránit tomu, aby se mládě fixovalo na člověka, je to mimořádně pracné.

„Musíme zajistit odpovídající teplotu v líhni a každé dvě hodiny krmit,“ popsal Štraub. To znamená, že se chovatelé převléknou, na ruku nasadí loutku v podobě dospělého ptáka a teprve potom se přiblíží k mláděti. Celé to opakují mnohokrát za den.

Sameček se vylíhl 19. března, a protože nejzranitelnější období už má za sebou, mohou ho návštěvníci pozorovat ve venkovní voliéře u Zátoky rejnoků. Není tam sám, ve vnitřním prostoru žije jeho o starší sourozenec.



Je to také samec a chovatelé už jej pomalu připravují na převoz do nového domova – zoologické zahrady v Singapuru.

Úspěšný odchov závisí na tom, zda se podaří sestavit vhodný chovný pár dospělých zvířat. Není to snadné. „Zoborožci jsou monogamní ptáci, své partnery si vybírají na celý život. Dát dohromady kompatibilní pár tak může být běh na dlouhou trať,“ popsal Štraub.

Když spolu pár nesouzní, jsou k sobě zvířata často agresivní. Ve zlínské zahradě se to ale podařilo. Dvojzoborožce indické tady chovají už celé jedno desetiletí a první oplozené vejce chovatelé zaznamenali už v roce 2014.

I když pár hnízdil i v následujících letech, první mládě podařilo odchovat až v roce 2018. To už ale do procesu zrození zasáhli odborníci a samečka pomohli vypiplat, stejně jako nyní.

V praxi to znamená, že se oplozené vejce ponechá zhruba měsíc v přirozené inkubaci pod samicí. Potom se odebere a umístí do líhně. Několik týdnů po vylíhnutí o mládě pečují lidé v převleku, než je přemístí do expozice k rodičům.

Na celém světě chová dvojzoborožce indické 53 zoologických institucí, populace celkem čítá 193 jedinců. Letošního samečka si chce zahrada ponechat a po dohodě s koordinátorem pro něj v budoucnu najít partnerku.