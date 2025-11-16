Na hlavním pódiu i ve velkém stanu, takzvané vánoční stodole, se během adventu vystřídají místní umělci, pěvecké sbory, kapely i dětské soubory. Chybět nebude tradiční dřevěný betlém s malým Ježíškem, Pannou Marií, svatým Josefem a řadou zvířat.
Na náměstí se otevřou desítky stánků s občerstvením a vánočními specialitami. K ochutnání budou sladké i slané dobroty, horká medovina, svařené víno nebo voňavý punč. V dalších stáncích bude možné koupit dárkové zboží a výrobky zručných řemeslníků, originální dekorace, ručně vyráběné dárky i tradiční vánoční produkty.
Tématem doprovodných dílniček pro děti i dospělé jsou letos Valašské Vánoce.
Kdy jsou vánoční trhy ve Zlíně
- 28. listopadu 2025 až 4. ledna 2026 na náměstí Míru před radnicí.
- Vánoční strom, který je jedním z mála živých vánočních stromů mezi krajskými městy, se na náměstí rozzáří v neděli 30. listopadu v 17:45.
- Od 5. prosince doplní stánky s občerstvením více než 50 prodejních stánků s vánočním zbožím a řemeslnými výrobky.
- Stánky s občerstvením budou v předvánočním období otevřeny od 10 do 20 hodin, plachtové stánky s dárkovým zbožím od 9 do 18 hodin. Během konání kulturních programů může být otevírací doba všech stánků prodloužena až do 21:45 hodin.
- V povánočním období budou otevřeny již jen vybrané stánky s občerstvením, a to od 16 do 19 hodin, některé však mohou být otevřeny už v 10 dopoledne.
Atrakce vánočních trhů ve Zlíně
- Vláček Polární express – bude vozit děti u budovy radnice
- Fotopoint s andělskými křídly – světelná atrakce
- Dřevěný betlém – tradičně i se sochou, na kterou si může dítě sednout a vyfotit se
- Dílničky pro děti i dospělé – výroba tradičních valašských ozdob
- Mikulášský program – v pátek 5. prosince v 16:30 na náměstí dorazí Mikuláš se svou družinou a také děsiví čerti Krampus Ateris, kteří se postarají o nezapomenutelnou podívanou
- Ledoví sochaři – v sobotu 13. prosince od 13 hodin bude přímo na náměstí vznikat socha anděla, která bude vytesána do kusu ledu
- Novoroční ohňostroj – 1. ledna začíná program od 17:15 u Obchodního domu, v 18:30 pak na náměstí Míru s diskotékou s afterparty
Kulturní program
- Program adventních i povánočních trhů je mimořádně bohatý, o zábavu se postará 46 skupin nebo souborů. Každý den se mohou návštěvníci těšit na hudební vystoupení. Během všedních dní to budou především zlínské a regionální kapely nebo hudebníci, ale také folklorní soubory. Představí se také herci zlínského Městského divadla.
- Největší hvězdy jsou připraveny na každou adventní neděli. První vystoupí slovenský zpěvák Adam Ďurica, druhou Petr Bende s kapelou, třetí skupina O5 a Radeček, čtvrtou Mňága & Žďorp.
- Vánoční atmosférou ožije celý Zlín, řadu vánočních akcí a dílniček chystá například Obchodní dům, na speciální koncerty je možné se vypravit do Kongresového centra nebo do klubu Zelenáčova šopa.
Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat
- Nejvýhodnější je veřejná doprava. Během adventních dní totiž bývají parkoviště ve městě i u nákupních center beznadějně zaplněná a ulicemi se pomalu plouží dlouhé kolony aut. Ze zastávek MHD Dlouhá a náměstí Míru je to na trhy pěšky do 5 minut, ze Školní 10 minut. Vlakem nebo meziměstským autobusem trvá cesta z nádraží přes zámecký park asi 10 minut.
- Při cestě od Vizovic je možné vůz odstavit na parkovišti P+R v Příluku a dál pokračovat MHD.
- Přímo v centru je nejbližší možnost parkování hned u náměstí v Bartošově ulici, kde je 50 míst. Naproti Městskému divadlu je necelých 50 míst. V parkovacím domě obchodního centra Zlaté jablko je 266 míst. Na náměstí jste odsud pěšky za 5 minut. Podzemní parkoviště pod budovou Kongresového centra nabízí 90 míst a cesta na náměstí odtud trvá asi 10 minut. Parkoviště v Gahurově ulici nabízí celkem 79 míst a je od náměstí vzdálené 10 minut. Zaparkovat se dá i u nákupního centra v Čepkově.
- V sousedství Obchodního domu jsou parkoviště Velké kino a Nad Tržnicí, které mají dohromady kapacitu 331 míst, a na náměstí je to asi patnáctiminutová cesta. O něco dále se nachází parkoviště Březnická pod zimním stadionem, kde jsou ceny parkování nejpříznivější. Tady je nejlepší nechat vůz ze směru od Uherského Hradiště.
- Desítky placených parkovacích míst jsou také na třídě Tomáše Bati za divadlem, v Hradské ulici nebo na náměstí T. G. Masaryka.