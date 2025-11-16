Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní punč a nejrůznější dobroty. Z pódia bude znít hudba, valašské lidové písničky, pohodový jazz i známé hity.
Na hlavním pódiu i ve velkém stanu, takzvané vánoční stodole, se během adventu vystřídají místní umělci, pěvecké sbory, kapely i dětské soubory. Chybět nebude tradiční dřevěný betlém s malým Ježíškem, Pannou Marií, svatým Josefem a řadou zvířat.

Na náměstí se otevřou desítky stánků s občerstvením a vánočními specialitami. K ochutnání budou sladké i slané dobroty, horká medovina, svařené víno nebo voňavý punč. V dalších stáncích bude možné koupit dárkové zboží a výrobky zručných řemeslníků, originální dekorace, ručně vyráběné dárky i tradiční vánoční produkty.

Tématem doprovodných dílniček pro děti i dospělé jsou letos Valašské Vánoce.

Kdy jsou vánoční trhy ve Zlíně

  • 28. listopadu 2025 až 4. ledna 2026 na náměstí Míru před radnicí.
  • Vánoční strom, který je jedním z mála živých vánočních stromů mezi krajskými městy, se na náměstí rozzáří v neděli 30. listopadu v 17:45.
  • Od 5. prosince doplní stánky s občerstvením více než 50 prodejních stánků s vánočním zbožím a řemeslnými výrobky.
  • Stánky s občerstvením budou v předvánočním období otevřeny od 10 do 20 hodin, plachtové stánky s dárkovým zbožím od 9 do 18 hodin. Během konání kulturních programů může být otevírací doba všech stánků prodloužena až do 21:45 hodin.
  • V povánočním období budou otevřeny již jen vybrané stánky s občerstvením, a to od 16 do 19 hodin, některé však mohou být otevřeny už v 10 dopoledne.

Atrakce vánočních trhů ve Zlíně

  • Vláček Polární express – bude vozit děti u budovy radnice
  • Fotopoint s andělskými křídly – světelná atrakce
  • Dřevěný betlém – tradičně i se sochou, na kterou si může dítě sednout a vyfotit se
  • Dílničky pro děti i dospělé – výroba tradičních valašských ozdob
  • Mikulášský program – v pátek 5. prosince v 16:30 na náměstí dorazí Mikuláš se svou družinou a také děsiví čerti Krampus Ateris, kteří se postarají o nezapomenutelnou podívanou
  • Ledoví sochaři – v sobotu 13. prosince od 13 hodin bude přímo na náměstí vznikat socha anděla, která bude vytesána do kusu ledu
  • Novoroční ohňostroj – 1. ledna začíná program od 17:15 u Obchodního domu, v 18:30 pak na náměstí Míru s diskotékou s afterparty

Kulturní program

  • Program adventních i povánočních trhů je mimořádně bohatý, o zábavu se postará 46 skupin nebo souborů. Každý den se mohou návštěvníci těšit na hudební vystoupení. Během všedních dní to budou především zlínské a regionální kapely nebo hudebníci, ale také folklorní soubory. Představí se také herci zlínského Městského divadla.
  • Největší hvězdy jsou připraveny na každou adventní neděli. První vystoupí slovenský zpěvák Adam Ďurica, druhou Petr Bende s kapelou, třetí skupina O5 a Radeček, čtvrtou Mňága & Žďorp.
  • Vánoční atmosférou ožije celý Zlín, řadu vánočních akcí a dílniček chystá například Obchodní dům, na speciální koncerty je možné se vypravit do Kongresového centra nebo do klubu Zelenáčova šopa.

Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Nejvýhodnější je veřejná doprava. Během adventních dní totiž bývají parkoviště ve městě i u nákupních center beznadějně zaplněná a ulicemi se pomalu plouží dlouhé kolony aut. Ze zastávek MHD Dlouhá a náměstí Míru je to na trhy pěšky do 5 minut, ze Školní 10 minut. Vlakem nebo meziměstským autobusem trvá cesta z nádraží přes zámecký park asi 10 minut.
  • Při cestě od Vizovic je možné vůz odstavit na parkovišti P+R v Příluku a dál pokračovat MHD.
  • Přímo v centru je nejbližší možnost parkování hned u náměstí v Bartošově ulici, kde je 50 míst. Naproti Městskému divadlu je necelých 50 míst. V parkovacím domě obchodního centra Zlaté jablko je 266 míst. Na náměstí jste odsud pěšky za 5 minut. Podzemní parkoviště pod budovou Kongresového centra nabízí 90 míst a cesta na náměstí odtud trvá asi 10 minut. Parkoviště v Gahurově ulici nabízí celkem 79 míst a je od náměstí vzdálené 10 minut. Zaparkovat se dá i u nákupního centra v Čepkově.
  • V sousedství Obchodního domu jsou parkoviště Velké kino a Nad Tržnicí, které mají dohromady kapacitu 331 míst, a na náměstí je to asi patnáctiminutová cesta. O něco dále se nachází parkoviště Březnická pod zimním stadionem, kde jsou ceny parkování nejpříznivější. Tady je nejlepší nechat vůz ze směru od Uherského Hradiště.
  • Desítky placených parkovacích míst jsou také na třídě Tomáše Bati za divadlem, v Hradské ulici nebo na náměstí T. G. Masaryka.

