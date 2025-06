O prodeji bude rozhodovat valná hromada společnosti Tenis Vršava v červnu, nebo v červenci. Pokud se prodej uskuteční, což je už předběžně dohodnuto, tenisté za utržené peníze chtějí postavit novou halu. Vyrostla by vedle té stávající, případně v jiné části areálu.

„Pokud město tenisovou halu odkoupí, dá ji do správy společnosti Steza Zlín,“ sdělil primátor Jiří Korec. „Vedle toho jednáme s tenisovým klubem, jak do budoucna naložit s finančními prostředky, protože se budou poměrově rozdělovat v rámci jejich společnosti. Jsou tam možnosti pomoci k rozvoji tenisu na Vršavě.“

Steza se stará o většinu zlínských sportovišť, včetně fotbalového a hokejového stadionu nebo sportovní haly. Na Vršavě už vlastní venkovní kurty i nafukovací halu, které pronajímá tenisovému klubu. Nákupem pevné haly by se její vlastnictví zcelilo.

„S městem máme stejnou myšlenku, že by vlastnilo tenisovou halu, tak jako vlastní tenisový areál i ostatní sportoviště ve městě, a profesionálně se o ni staralo. My bychom se mohli profesionálně věnovat výchově mládeže,“ zmínil Michal Výmola, člen výboru spolku Tenisový klub Zlín, který je spoluvlastníkem společnosti Tenis Vršava, jež halu vlastní.

Klub se podle něho zavázal, že peníze vrátí do areálu ve formě výstavby nové nízkoenergetické haly se zázemím a čtyřmi kurty. „Peníze nebudou použity na nic jiného. Stavět by se začalo asi příští rok,“ odhadl Výmola.

Spory v tenisovém klubu

Nová hala by mohla vyrůst vedle té stávající na místě čtyř kurtů, které už mají špatný povrch, případně na jiném místě areálu. Ve hře jsou stále obě možnosti. „Prioritně by sloužila pro závodní tenis. Do čtyř pěti hodin odpoledne by tam jako v jiných halách trénovali závodní hráči, pak by byly komerční časy pro veřejnost,“ předestřel Výmola.

Nákupem haly chce město také urovnat spor ve společnosti Tenis Vršava, která nemá jednatele. Soud jí proto musel přidělit správce, který povede i valnou hromadu.

Spolek Tenisový klub Zlín vlastní 48 procent této společnosti, její bývalý jednatel Milan Kalus 40 procent a Sportovní kluby Zlín 12 procent. Podle Výmoly kluby se 60 procenty majetkového podílu chtějí situaci řešit, pro odhlasování prodeje jim stačí nadpoloviční většina. Pro zvolení jednatele potřebují ale dvě třetiny.

„Jednatele bohužel nemůžeme najmenovat, protože nemáme shodu s fyzickou osobou,“ nastínil Výmola. „Společnost je zdravá, ekonomicky funguje, jenom nemá jednatele, takže za ni nikdo nemůže vystupovat. Obchodní soud v takových případech jmenuje někoho z řad advokátů,“ upřesnil.

Kurty za hranicí životnosti

„Jsme s tenisovým klubem ve shodě, vyřešila by se tím dlouhodobá peripetie,“ podotkl předseda Sportovních klubů Zlín Roman Macek. Vítá i to, že další majetek, který kluby vlastnily, přejde pod město.

Vršavské kurty, které vznikly v 80. letech minulého století a jsou za hranicí životnosti, by se navíc měly dočkat kompletní rekonstrukce. Projekt i povolovací proces už jsou v běhu.

„Bude záležet i na tom, jestli se Stezou dosáhneme na nějaké prostředky z Českého tenisového svazu. Náklady budou kolem 15 milionů korun,“ předestřel Výmola.

Důvodem oprav je i to, že se ve Zlínském kraji bude za tři roky konat dětská olympiáda a její tenisová část se odehraje právě na Vršavě.

Město hodlá investovat i do sousedního tréninkového fotbalového areálu, kde hned za stávajícím travnatým hřištěm vybuduje nové. Nejprve má být travnaté, a pokud by se podařilo získat dotace, mohlo by mít umělý povrch. Fotbalisté o další tréninkovou plochu stáli.

„My s tím nemáme problém, ale říkali jsme, že pokud tam má vzniknout umělý povrch, který stojí miliony korun, tak uděláme v první řadě to, že to srovnáme, aby se tam dalo hrát,“ nastínil Korec. „Nebude tam odvodnění ani další věci. Bude to spíše srovnaná louka.“