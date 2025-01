Nebylo kam na záchod. Zlíňany naštvaly zavřené toalety při novoroční akci

Město Zlín uspořádalo tradiční ohňostroj na Nový rok. Show se uskutečnila v podvečer na Gahurově prospektu u Obchodního domu a po ní následoval kulturní program na náměstí Míru před radnicí.

Veřejné toalety v podchodu náměstí Práce i v Soudní ulici u zámku, které patří městu a provozují je městské technické služby, ale zůstaly v tento den uzavřené. Lidé si na to pak stěžovali na sociálních sítích.

„Záchody blízko náměstí byly zamknuté ve Vánočních svátcích. Kam mají lidi jít? Do parku u zámku? Perfektní program na náměstí, ale nepochopitelná situace se záchodama. Když bylo Zlaté jablko zavřeno, nebylo kam jít. Kdo na radnici je za to zodpovědný, že jsou záchody zavřené,“ dotazoval se například Zbyněk ve facebookové skupině Co mě štve ve Zlíně.

„Byla tma tak do parku, přesně takto zněl můj dotaz, když jsem si dala vánoční punč, kam na WC, bohužel do parku vše zamknuto,“ popsala svou zkušenost také Jana.

Primátor chce vědět, kde se stala chyba

O potížích se dozvěděl i primátor města Jiří Korec, který chce tuto situaci prověřit.

„Dnes mám dovolenou a nedokážu říct, co se stalo. Kritiku jsem zaznamenal, ale my každoročně objednáváme u technických služeb prodloužení provozní doby veřejných toalet během vánočních trhů na náměstí i během ohňostroje. I letos to tak bylo,“ reagoval Korec. „Musíme se podívat na to, zda někdo pochybil,“ dodal.

Veřejné toalety provozují místní Technické služby Zlín. Už před vánočními svátky zveřejnila organizace sváteční provozní dobu svých služeb. Tam mimo jiné uvedla, že záchody budou v běžném provozu, uzavřené budou pouze ve sváteční dny a na Silvestra. Firma tedy už předem avizovala, že na Nový rok budou toalety mimo provoz.

„Není to z naší strany neochota, ale naše letitá zkušenost je, že ve sváteční dny jsou toalety nevyužívané a za den přijde jeden dva lidé. Náklady na provoz jsou přitom vysoké a zbytečně bychom vynaložili tisíce korun,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch. „Při akcích na náměstí také lidé využívají toalety ve Zlatém jablku nebo v McDonald’s a na toalety na Soudní nechodí. Pokud by byla poptávka, tak bychom to zohlednili, ale takto to nemá opodstatnění,“ poukázal.

Novoroční oslavy ale na ohňostroj i na následný program na náměstí přilákaly tisíce diváků.

Hodinu před ohňostrojem začal na Gahurově prospektu program s tanečním vystoupením performera Miroslava Žilky v kombinaci s projekční LED stěnou v pozadí. Z pódia pak návštěvníky pozdravil i primátor města.

Poté se diváci přesunuli na náměstí Míru, kde se uskutečnila diskotéka a otevřené byly i stánky s občerstvením. Vzhledem ke státnímu svátku ale bylo uzavřené obchodní centrum Zlaté jablko, kam návštěvníci při akcích na náměstí obvykle na toalety chodí.