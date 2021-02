Zlínská sportovní hala se začíná měnit zevnitř, opravu už potřebovala

Sportovní kluby Zlín (SK Zlín) jako její majitel navíc chtějí letos vypracovat jeden nebo dva projekty na opravu dalších částí haly, která není v dobrém technickém stavu a zásah potřebuje už několik let.

„Teď děláme první krok. Hala tuto finanční injekci potřebovala a jsem rád, že jsme se pro ni rozhodli. Budeme se snažit, aby na tuto opravu navazovaly další. Máme plány na vylepšení stávajícího stavu,“ nastínil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Úpravy zázemí vyjdou na 17 milionů korun a práce potrvají přibližně do konce dubna. Kluby zatím rekonstrukci platí z vlastních peněz, chtěly by ale získat dotace od kraje nebo města.

„Těší nás, že se zázemí opravuje, protože v něm byla místy havarijní situace. Hala má od roku 1977, kdy byla otevřena, už hodně let. Zaslouží si to,“ připomněl Roman Macek, předseda SK Zlín i volejbalového klubu VSC Fatra Zlín.

Hala, kterou si může pronajímat i veřejnost, je aktuálně největším sportovištěm v majetku SK Zlín. Poslední větší oprava se zde dělala v roce 2010, kdy se měnily sedačky, podhledy a zázemí přímo u hrací plochy. Další části se však dočkaly jen dílčích oprav.

Proto by už příští rok mohly investice pokračovat. Podle Kotaly se nové projekty mohou týkat venkovní části haly, vnitřní části a dalšího zázemí, tedy pokojů pro sportovce a kanceláří.

„Hala by si zasloužila dát zvenku do pořádku, padá z ní omítka, není tam dobré parkoviště. Musí to ale souviset s chystanou revitalizací celého území,“ naznačil Kotala.

Město chystá za zhruba půl miliardy korun kompletní rekonstrukci sousedního zimního stadionu, a pokud získá dotace, začne s ní letos na podzim. Změn dozná i nejbližší okolí, včetně parkoviště mezi halou a stadionem.

SK Zlín nemají na další úpravy dost vlastních zdrojů. Spoléhají především na Národní sportovní agenturu, případně na město nebo kraj. „Věřím, že minimálně projektovou dokumentaci jsme schopni zaplatit ze svých zdrojů,“ nastínil Kotala.

Sportovní kluby na investice používají peníze, které získaly z prodeje svého majetku, například lyžařského svahu ve Zlíně. Za 31 milionů korun ho loni od SK Zlín koupila skupina Synot hazardního magnáta a senátora Ivo Valenty.

„Řekli jsme, že peníze z prodaného majetku vrátíme do opravy sportovišť, což taky děláme. Chceme je utratit co nejlépe,“ dodal Kotala.