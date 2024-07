Šmoulí město má fungovat ještě rok. Až pak se provozovatelé vystěhují

Považovali to za příliš krátký termín s tím, že pokud by na něm vedení města trvalo, mohl by spor skončit u soudu. Obě strany se teď snaží dohodnout na tom, že provozovatelé sice převedou na město své stavby, ale budou v nich moci na základě nájemní smlouvy fungovat bez placení do konce května 2025. Takže kdysi velmi oblíbené Šmoulí město by mělo před sebou ještě téměř rok existence.

„Dává nám to tak smysl,“ přitakává primátor Jiří Korec. Podle něho by to nemělo zbrzdit demolici objektů, kterou si město zajistí samo na své náklady. Bude mít i čas na výběr firmy, která práce udělá. „Neměli bychom se zpozdit. Naším cílem také není to, aby to bylo rok zavřené. Toto je optimální řešení,“ přesvědčuje Korec.

Původní představa města byla, že by provozovatelé dostali výpověď k 1. červenci s tím, že budou mít čtvrt roku na ukončení podnikání a odstranění stavby, což je smluvní výpovědní lhůta. Nabídlo jim však také, že mohou bezplatně převést objekt na město, jež se samo postará o jejich likvidaci. Toho zatím využilo sedm provozovatelů.

Podle Tomáše Pantlíka, předsedy spolku Šmoulí město Zlín, v němž je většina tamních podnikatelů, je tříměsíční výpovědní lhůta příliš krátká. „Spousta lidí tam má úvěry, živobytí, za tři měsíce zlikvidovat sklady, najít si nové prostory a začít znovu je dost těžké. Nejde to tak rychle, jak si město myslí,“ vysvětlil Pantlík.

Pokud by provozovatelé převedli objekty na město i s vybavením, ztratili by zase podle Pantlíka ke všemu jakékoliv právo, což také nechtějí. Navrhovali proto, ať vznikne smlouva, na jejímž základě by na město majetek převedli až příští rok. Což zase odmítlo vedení radnice. Teď se rýsuje kompromisní varianta, že bude převod objektů spojený s bezplatným nájmem ze strany města.

„Jedním krokem podepíší převod objektů na město a stejným krokem jim to město pronajme s tím, že bude právně zajištěno, že do jara příštího roku to nezbytně vyklidí. Je to pro ně zajímavé v tom, že pozemky nebudou muset vyklízet během tří měsíců, ale budou to mít posunuté,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

Podle něho by měl být postup schválený na nejbližších jednáních městské rady. „Chceme to rychle vyřídit,“ zmínil Brada. „Vyšli jsme jim maximálně vstříc ve všem, kde to bylo možné,“ tvrdí Korec.

Modulová stavba bude rychlá

Toto řešení by bylo pro provozovatele přijatelné. „Jsme ochotni učinit potřebné vstřícné kroky k převodu staveb, avšak rovněž potřebujeme mít jistotu zachování doposud ústních dohod s městem, a to především práva užívat stavby do 31. 5. 2025,“ poznamenal Pantlík. „Město pracuje s variantou nájemních smluv a požádalo nás o trpělivost.“

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili dopředu smlouvy o převodu majetku na město. Neměli k tomu vážnější výhrady. Nájemní smlouvy už jsou v kompetenci rady.

Odstranění objektů Šmoulího města by mělo trvat jen pár měsíců. Výstavba by měla být také poměrně rychlá. Vítěz soutěže, kterým je firma Koma Modular z Vizovic, plánuje stavbu z modulů. Vytvoří velký vzdušný červený čtverec složený z modulů, uvnitř něhož je nádvoří s další, o něco vyšší stavbou. Uvnitř mají být restaurace, bistra, kavárny, ale i vzdělávací centrum, hlídání dětí i různé společenské aktivity. „Bude tam i programový tým. Koncept je velmi povedený, náplň je skvělá a jedinečná na celé Moravě,“ poznamenal Brada.

Autory návrhu jsou architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří stojí například za podobou Manifesto Marketu Anděl v Praze a dalšími výraznými realizacemi. Mezi jinými i za oceňovaným českým pavilonem na světové výstavě Expo 2015 v Miláně, který také postavila Koma.

„Celou budovu jsme chtěli otevřít lidem, proto jsme zvolili koncept průchozího atria se srdcem – lampionem – uprostřed, které je dominantou celého objektu,“ přiblížil majitel Komy Stanislav Martinec. Otevřeno by mohlo být do roku a půl od získání pozemků od města.