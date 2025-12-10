„Takových domů je málo. Bydlíte u lesa, ale v docházkové vzdálenosti do města a na MHD to máte kousek. To je kombinace, kterou lidé chtějí,“ poznamenal Malaník. Jde o jeden z nejvýraznějších příkladů toho, do jakých výšin se dostávají částky za nemovitosti ve Zlíně.
Podle serveru Bezrealitky. cz stouply meziročně ceny bytů o 20 procent a rodinných domů o 17 procent. Postavit ve Zlíně nový dům je navíc stále dražší. Jen pozemek stojí pět až šest tisíc korun za metr čtvereční.
„A když pak stavíte dvousetmetrový dům, jen jeho výstavba vás vyjde zhruba na dvanáct milionů korun,“ podotkl Malaník. „Tato cena rapidně vzrostla za posledních deset let. Metr čtvereční výstavby navíc stojí všude stejně, ať stavíte ve Zlíně, nebo na vesnici poblíž.“
Zájem o bydlení ve Zlíně je však stále velký a mnozí obyvatelé si klidně připlatí, jen aby nemuseli strávit hodiny za volantem.
„Pokud vezmu 19 milionů korun, za stejnou částku můžete mít dům s větším pozemkem mimo Zlín. Ale lidé chtějí čas. Nechtějí být taxikáři a vozit děti na kroužky. Proto je zájem o dojezdovou vzdálenost,“ popsal Malaník.
„Když si vezmete hypotéku na dvacet třicet let, tak za tu dobu hodně zaplatíte za pohonné hmoty, plus amortizace auta, hodiny strávené za volantem. Plus máte benefity městského života.“
Rozdíl v nákladech tak vykompenzuje větší pohodlí. „Podle průzkumů je v Česku průměrná doba dojíždění do práce třicet minut. Z mých zkušeností vyplývá, že pokud to lidé mají do dvaceti minut, většinou to akceptují a jdou klidně bydlet mimo Zlín,“ říká realitní makléř Radek Pobuda.
„Ale je pravda, že řada z nich chce čím dál častěji být ve městě. Někdo je na to typ, jiný si zase spočítá, že se mu nevyplatí dojíždět a trávit čas v zácpách, které jsou ve Zlíně na denním pořádku,“ uvažuje.
Ceny bytů nadále porostou
V krajském městě také vzniká nejvíce nových developerských projektů, které pak ženou ceny nahoru. Například na Zálešné nedaleko baťovských domků, kde jsou domy sice menší, ale blízko centra.
„Máme tady klienty, kteří zvažovali koupi většího domu mimo Zlín, ale nakonec šli sem. Klíčová je lokalita a dostupnost služeb,“ popsala Eliška Zvonková z realitní Agentury Zvonek.
Byty či domy často nakupují lidé, kteří ze Zlína pocházejí, ale dlouhá léta pracovali ve větších městech, kde si vydělali. A teď se vracejí domů.
„Někdo se stěhuje z Brna, kde prodal 2+kk za 7 až 8 milionů korun. Tady doplatil a má krásný dům s menší zahrádkou přímo ve městě,“ konstatovala Zvonková.
Výstavbu brzdí pomalý povolovací proces
Další novou výstavbu ve Zlíně brzdí mimo jiné pomalý povolovací proces. Město balancuje mezi snahou zachovat krajinu a potřebou vytvářet nové stavební parcely. „Je dobře, že radnice chrání zeleň ve městě, ale brzdí to rozvoj, protože zabrat zelenou plochu je téměř nemožné,“ řekl Malaník.
A když už magistrát rozvojovou plochu připraví, narazí na nesouhlas lidí bydlících v okolí. Jako tomu je v případě lokality Boněcko na okraji Bartošovy čtvrti, kde se má stavět třináct pětipatrových domů, každý o přibližně dvaceti bytech. Obyvatelé čtvrti se ale obávají problémů s dopravou, nedostatku parkovacích míst, zastaralých rozvodů inženýrských sítí či vysoké spodní vody.
„Když se území vyjmou ze zemědělského půdního fondu a staví se tam nové domy, je to dobře. Ale pak často nestíhá dopravní infrastruktura, která by přivážela nové obyvatele do centra, do práce, do škol. V centru je navíc obrovská městská památková zóna, která limituje možnosti nové výstavby,“ zdůraznil Malaník.
Výsledkem jsou omezené možnosti rozvoje a dlouhé čekací lhůty. „Když chcete postavit bytový dům, pět let papírování je minimum,“ upozornil Pobuda. A tak zatímco poptávka roste, nabídka stagnuje. Což jediným směrem tlačí i ceny.
Výhled pro příští roky proto podle odborníků zůstává stejný. Bydlení ve Zlíně bude dál drahé a městské adresy vysoce ceněné.