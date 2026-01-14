Oprava podchodu na zlínském náměstí Práce pokračuje, město spustí eskalátor

Už přibližně dva měsíce ve frekventovaném zlínském podchodu u náměstí Práce nejezdí eskalátor. Radnice tam vyměnila starý a nepříliš spolehlivý za nový, po kterém by se lidé už brzy mohli projet.

„V lednu by se měla uskutečnit revize eskalátoru, aby se v nejbližší době mohl pustit do zkušebního provozu,“ přiblížil radní Václav Kovář.

„Úplné převzetí od zhotovitele zatím brzdí nedotažená servisní smlouva, která je pro nás klíčová. Chceme, aby v ní byla nastavená striktnější pravidla,“ doplnil.

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)
Městu jde o to, aby dodavatel jezdících schodů rychleji reagoval na jejich případné závady. V minulosti se totiž stávalo, že když se pokazily, trvala jejich oprava déle, než by si přálo. A když se ve stejnou dobu pokazil také výtah, museli starší lidé chodit po schodech nebo rampě.

Závady se množily zejména v posledních třech letech. Obyvatelé si na to často stěžovali. Nové schody by také měly být odolnější vůči sněhu a dešti, jejich části jsou nově z nerezového materiálu. Město na ně bude mít dvouletou záruku, dodavatel pět let garantuje jejich pravidelné prohlídky.

Město chce opravit i obchody

K odstranění starého eskalátoru došlo loni v listopadu, následně byl instalován nový, který váží osm tun. Radnice původně počítala s tím, že ho na místo položí jeřáb, který bude stát u sestupu do podchodu z náměstí Práce.

To však nebylo možné, protože toalety v útrobách podchodu zasahují pod dlažbu, na níž by jeřáb stál. A jejich strop by to nemusel vydržet.

„Proto byl v nočních hodinách eskalátor přivezen před svitovskou bránu ve dvou dílech. Odtud ho natáhli do podchodu a pak postupně zvedali kladkami na místo jeho uložení,“ popsal Kovář.

Podchod, který prošel před dvanácti lety nákladnou přestavbou, čekají ještě další změny. Město se chystá na opravy obchodů, jež jsou v jeho útrobách a proměnou tehdy neprošly, protože se na tom radní nedomluvili s jejich majiteli. Ještě předtím ale musí vyřešit problém se zatékáním do podchodu.

