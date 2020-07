Místo zlínské nemocnice může být nová čtvrť, nabídne byty i relax u Dřevnice

Současný areál zlínské nemocnice by se v budoucnu mohl proměnit k nepoznání. Pokud vyjde plán hejtmana Jiřího Čunka na stavbu nového špitálu ve Zlíně–Malenovicích, bude pro něj třeba najít využití.

A první dva urbanistické pohledy už jsou na světě. Objednal si je Zlínský kraj. Další dva návrhy od dvou oslovených společností představí na konci července město Zlín.

„Budeme tak mít představu o tom, jak je možné tento prostor využít. Je to ale výsostné území města, které se bude rozhodovat. Kraj si tam ponechá jen dva tři objekty. Máme tři roky na to, abychom se na možnosti podívali i z většího odstupu a z více souvislostí,“ naznačil Čunek.

Zatím jde pouze o vize, jež by mohly sloužit jako zadání pro architektonickou soutěž.

Architektonická studia se ve svých návrzích příliš nelišila. Brněnský Arch. Design i pražské studio Casua počítají se zbouráním asi poloviny budov a zachováním původních baťovských objektů v západní části areálu. Zůstala by i budova současného ředitelství nemocnice a sídla Krajské hygienické stanice, porodnice, chirurgie nebo onkologie.

Jejich využití by bylo různé, převažují však byty. Dohromady by tam mohly bydlet až dva tisíce lidí.

„Území má velký rekreační potenciál díky řece i možnost kvalitního bydlení. Hledali jsme také propojení s Bartošovou čtvrtí na druhém břehu a pokusili se vytvořit centrální prostor, který bude sloužit i pro tyto obyvatele,“ řekl architekt Radoslav Novotný (Arch. Design).

Obě studia se shodla na otevření areálu směrem k Dřevnici, zpřístupnění břehů a proměně Havlíčkova nábřeží v rekreační a relaxační zónu. Zachovávají také travnatou plochu před pavilonem očního oddělení. Jedno studio na jejím konci navrhuje malý kostel a na začátku propojení s Dřevnicí, druhé zvažuje stavbu kulturní scény a galerie.

Casua do své vize zahrnula i bytový dům na místě současné interny, který by měl 19 pater a 262 bytů. Nazvali ji Emil Zátopek Tower.

„Zlín je výjimečné město a pro nás architekty má v sobě něco magického. Co se týče výškových budov, ty jsou v některých jeho částech obvyklé. Máte tady mrakodrap, Morýsovy domy, věžové domy,“ popsal spoluzakladatel studia Casua Oleg Haman, který je také předsedou Obce architektů.

Urbanisté počítali rovněž s tím, že v souvislosti s nabídkou bydlení a práce bude areál potřebovat parkovací místa. Navrhli je i pod terénem.

Záchranka nejspíš na Havlíčkově nábřeží zůstane

Silnice pro tuto městskou část by v obou případech nebyla průjezdná, ale pouze obslužná pro tento areál. Vést může mezi domy nebo za nimi ve svahu.

„Jinou cestu jsme nenašli. Auta by neměla jezdit po nábřeží, to by bylo špatně. Ale pochopitelně jsme se nezabývali finanční stránkou, je to z naší strany námět k diskusi. Na druhou stranu doprava je jednou ze základních věcí, která by se měla pro toto území vyřešit,“ upozornil Haman.

Dopravní dostupnost je důležitá pro sídlo záchranné služby. Ta se s Baťovou nemocnicí do Malenovic stěhovat nebude a má zůstat na Havlíčkově nábřeží. Nad urbanistickými návrhy se ale diskutovalo i o hledání jiného místa pro záchrannou službu, které by bylo dopravně jednodušší.

„Jsem rád, že oba návrhy se shodly na rehabilitaci historické západní části areálu a také že jsou zaměřené na řeku a potenciál, který v sobě má. Nejsem si však třeba jistý, jestli odvedení dopravy do zadní části areálu je to pravé ořechové, a úplně se neztotožňuji s výškovou budovou,“ uvažuje vedoucí oddělení prostorového plánovaní zlínské radnice Ivo Tuček.