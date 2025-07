Bývalou banku ve Zlíně nahradí moderní budova, její výška je terčem kritiky

Demolice objektu startuje v těchto dnech a hotová má být do pátku 15. srpna, kdy se ve Zlíně koná městská rychlostní zkouška Barum rally. „Chtěli jsme, aby byl prostor na tuto akci připravený a práce nenarušovaly běžný klid města,“ uvedl ředitel otrokovického závodu PSG Construction Michal Pohl.

„Práce jsme mohli zahájit i dříve, ale prioritou pro nás bylo, aby demolice i výstavba obtěžovaly okolí hlukem a ruchem co nejméně. Proto jsme zvolili až začátek prázdnin,“ sdělil Juraj Surovič, hlavní akcionář stavební skupiny PSG a investor projektu Prospect, který zde má v budoucnu vyrůst.

Jedná se o novou výškovou dominantu náměstí Práce s 16 patry. Dvojice propojených objektů nabídne kanceláře, nájemní bydlení, hotel, vyhlídkovou terasu na střeše, restauraci, kavárnu, obchodní zónu a podzemní parkoviště se 200 místy pro auta. Celkově vyjde na necelou miliardu korun

„Nyní se intenzivně projektuje. Koncem prázdnin či začátkem podzimu bychom chtěli předat na úřady projektovou dokumentaci,“ naznačil Surovič. „Tím se spustí legislativní proces, který by měl vyústit ideálně do konce roku v povolení záměru. Může ale samozřejmě dojít ke zpoždění,“ doplnil.

K zahájení stavby by podle Suroviče mohlo v nejlepším možném případě dojít na začátku příštího roku. Pokud by to vyšlo, Prospect by pak mohl být hotový v roce 2027.

Investor plánuje úpravy okolí, kde bude zeleň, vodní prvky a moderní umělecká díla. Jedná i se zlínskou radnicí, zda by mohl využít část jejich pozemků.

„Okolí Prospektu a celé prostředí je pro nás velmi důležité. Chceme, aby se tady lidé cítili dobře a rádi zde trávili volný čas,“ poznamenal Surovič.

Spor o výšku nové budovy

Pvním krokem je zmíněná demolice budovy ČSOB, která vznikla na počátku 90. let a svým vzhledem a pojetím do náměstí nezapadala. „Už je pryč střecha a odstraněná fasáda. Teď se chystáme k bourání, které potrvá asi třicet dnů a následně se čtrnáct dnů budeme věnovat úpravě terénu,“ popsal Pohl.

Demolice přinese zvýšenou prašnost a hluk v místě, kudy chodí spousta lidí. Během prázdnin jde zde ale pohyb zejména studentů výrazně menší. Stavbaři nebudou pracovat o víkendech a budou často kropit. Po dobu tři týdnů zde bude denně jezdit 15 nákladních aut.

„Po dokončení demolice budou mít veřejná prostranství stejné dispozice jako předtím,“ slíbil Pohl. „Plot nyní zabírá část parkoviště, ale to pak bude opět zpřístupněně a oplocení zůstane jen na pozemku kolem bývalé banky.“

Výšková budova bude mít 58 metrů a po nedalekém mrakodrapu se stane druhým nejvyšším objektem ve Zlíně. S tím nesouhlasí památkáři z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu a někteří zlínští architekti. Podle nich Prospect naruší panorama městské památkové zóny. Projekt bude schvalovat zlínský odbor kultury a památkové péče, památkáři k němu dají odborné vyjádření.

„Na podobu budovy se objevilo hodně názorů, ale minimálně 90 procent bylo kladných a podporujících,“ reagoval Surovič. „Jsou i námitky, ale řada z nich je subjektivních, že se stavba někomu nelíbí. Ovšem jsem rád i za ně, protože to vyvolává diskuzi o směřování a architektuře Zlína,“ dodal.

Investor se bude snažit památkáře přesvědčit, že výška není jediný parametr, podle něhož by se budova měla hodnotit. Zdůrazňuje, že Prospect má být štíhlý a se skleněnou fasádou. Kancelář architekta města Zlína se záměrem souhlasí.