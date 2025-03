Dostavba centra od Jiřičné je prioritou, vedle chce mít Zlín tělocvičnu

Proto je podle primátora Jiřího Korce pravděpodobnější, že by se začalo stavět až v příštím volebním období, přičemž to současné skončí v roce 2026.

Společně s dostavbou Kongresového centra město připravuje výstavbu nové tělocvičny u sousední Základní školy Emila Zátopka.

Návrh obou staveb vypracoval ateliér světoznámé architekty a zlínské rodačky Evy Jiřičné, která je také autorkou Kongresového a univerzitního centra.

„Oba projekty mají přidanou hodnotu, díky čemuž mají také prioritu. Pak je tady ale otázka financování,“ nastínil Korec. „Můžeme je dělat po etapách. Ještě uvidíme, jestli se do nich pustíme najednou, nebo postupně,“ doplnil.

Pokud jde o dostavbu, půjde zřejmě o přízemní pravoúhlou budovu, která bude zapuštěná do stávajícího objektu. Uvnitř by měl být otevřený prostor, vhodný zejména k výstavám, jež jsou dnes ve foyeru centra po obvodu sálů. A to není vždy ideální.

„Když získáme další prostor, kde by mohli být vystavovatelé, tak to bude mnohem lepší,“ nepochybuje Korec. „Přístavba navíc zpřístupní restauraci, která bude moci fungovat i nezávisle na provozu Kongresového centra a zároveň upraví nakládání s energiemi. Předpokládáme, že pak nebude problém najít dlouhodobého nájemce restaurace,“ věří.

Nájemci se v restauraci často střídají, protože jsou v ní vysoké náklady na energie. A to by se mohlo změnit.

Tělocvična pojme více hracích ploch

V chystané tělocvičně bude více hracích ploch. Jedna o rozměrech 20 na 40 metrů, jež bude sloužit většině míčových sportů, ale třeba i florbalu. Druhá menší plocha může být uzpůsobená například pro basketbal.

„Pak tam bude ještě malý zrcadlový sál a tartanová dráha, na níž mohou během zimy trénovat atleti,“ upřesnil Korec. „Navržený je i ochoz pro návštěvníky.“

Tělocvičnu podle něho uvítají především základní školy v nejbližším okolí. Otázka je, kdy se jí dočkají. Termíny jasné zatím nejsou.

„Tyto projekty jsou pro nás zajímavé a potřebné, zejména v případě tělocvičny. Proto předpokládám, že nenastane velké prodlení a po odevzdání studie budeme relativně brzy řešit vypsání výběrového řízení na projekt,“ odhadl primátor.

Současně říká, že město musí s penězi nakládat velmi hospodárně. A to i proto, že se neustále nedaří vyjednat změny v rozpočtovém určení daní, díky nimž by si mohl Zlín jako krajské a spádové město pro okolní obce a města polepšit.

Přesnější náklady na dostavbu Kongresového centra a tělocvičny by měly vyplynout z projektu. Zástupci města řeší projekt s architektkou Jiřičnou několik let.