Zlínský filmový festival se vrátí do budoucnosti, ukáže i filmové triky

Vesmír, umělá inteligence, virtuální realita, informační technologie, filmové technologie, mimozemská civilizace, roboti. Ale i dobrodružství a poznávání.

To budou nejčastěji skloňovaná slova letošního 60. ročníku Zlín Film Festivalu, který krajské město hostí od 29. května do 6. června.

Jeho pilířem bude věda ve všech podobách. Hlavní sekce nazvaná Návrat do budoucnosti nabídne na 40 filmů. Rozdělena je do tří skupin.

„V kategorii hraných vědeckofantastických filmů pro děti a mládež chceme divákovi poskytnout zábavu, dobrodružství, ale i ponaučení a rozšíření obzorů. Nejčastější téma setkání s mimozemskou civilizací doplní příběhy o robotech, objevování nových světů či alternativní budoucnosti,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Mezi promítanými díly nebude chybět E. T. – Mimozemšťan, Návrat do budoucnosti, VALL-I, Železný obr, Badatelé či Zathura: Vesmírné dobrodružství.

Druhou velkou skupinu představují dokumenty o vědě a technice. „Tato série prozradí mladému divákovi více o klíčových pojmech, jako je vesmír, umělá inteligence, virtuální realita či počítačové technologie,“ naznačila Pášmová.

Návštěvníci tak třeba uvidí americký dokument nazvaný Inventing Tomorrow vyprávějící příběh šesti teenagerů, kteří se dostali do finále největší světové soutěžní přehlídky středoškolských vědeckých prací Intel ISEF, nebo snímek o komplexní roli umělé inteligence v současném světě nazvaný More Human Than Human.

Festival chce letos rovněž poodhalit kouzla filmových triků, proto třetí kategorii dramaturgové věnovali právě jim. Uctí tak 110. výročí narození režiséra Karla Zemana, který tvořil ve zlínských filmových ateliérech. Triky v jeho filmech, ať už se jedná o Cestu do pravěku, Barona Prášila nebo jakýkoliv jiný, obdivují odborníci dodnes.

A ještě jedno výročí hodlají dramaturgové připomenout – 110. výročí narození amerického filmaře a výtvarníka Raye Harryhausena.

„Vytvořil jedinečné loutky z filmů Souboj Titánů, Jáson a Argonauti či Sedmá Sindibádova cesta. Stal se inspirací pro režiséry, jako je Steven Spielberg, George Lucas, Tim Burton a mnoho dalších,“ upozornila Pášmová.

Do této minisekce pořadatelé zařadili díla, která se stala revolučními po stránce speciálních a vizuálních efektů, například Metropolis, 2001: Vesmírná odysea, Jurský park, Matrix nebo Gravitace. Projekce doplní výklad předního českého odborníka na triky a vizuální efekty Borise Masníka.

K hlavnímu tématu odkazuje také vizuál přehlídky, který zobrazuje robo-opici. Nápad vznikl spojením opice, která už několik let doprovází festival jako symbol hravosti, a robota jako symbolu vědy. Autory jsou výtvarníci a zlínští rodáci Petr Nikl a Zdeněk Macháček.

„Chceme dokázat veřejnosti, že vizuál vytvořený spojením popsaných prvků navodí atmosféru věčné touhy ,dotknout se hvězd‘ a může oslovit všechny generace,“ uvedl Macháček.

V pozadí nezůstane ani samotná oslava výročí festivalu, který se letos koná pošedesáté. „Festival zahájíme v podobě veřejného openingu na Gahurově prospektu v centru Zlína, pro nejmenší zase chystáme velkou dětskou party. Pro všechny chceme připravit zážitek, na který budou vzpomínat,“ slíbila výkonná ředitelka přehlídky Jarmila Záhorová.

Součástí doprovodného programu bude opět dražba umělecky ztvárněných filmových klapek, půlmaraton, výstavy, řada atrakcí, dílniček, workshopů a sportovních akcí pro děti.