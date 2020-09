Zlínský filmový festival ocenil Balzerovou a chystá sobotní půlmaraton

„Je to pro nás obrovská odměna. Letošní ročník jsme připravovali jako poctu městu Zlín a jeho obyvatelům za to, že šedesát let tvořili historii festivalu. A za to, jak přistoupili k nutným změnám a omezením a jak byli disciplinovaní, jsme velmi vděční. Takovou návštěvnost jsme nečekali,“ uvedla Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu.

„Koronavirový“ ročník ale neporušil tradici a ze soutěžních snímků vybral nejlepší.

Zlatý střevíček za nejlepší film pro děti si vysloužil norský film Hranice odvahy, Cenu poroty a současně Zlatý střevíček za nejlepší film pro mládež získal španělský snímek Život bez Sáry Amatové, Cenou diváků multikina se stal německý snímek Tanec v srdci a Cena Evropa za nejlepší evropský debut putuje k tvůrcům italského filmu Nevia.

Zmíněné snímky mohou vidět i lidé, kteří to během festivalu nestihli. Pořadatelé je promítají dnes, v pátek 11. září, v multikině do 17.30 hodin.



Cenu za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež si při čtvrtečním slavnostním ukončení festivalu převzala vsetínská rodačka a herečka Eliška Balzerová.

„Když jsem slyšela, jací předchůdci tuto cenu obdrželi přede mnou, vidím, že se dostanu do krásné společnosti. Vždycky si ze svého rodného kraje přivezu nějaký speciální zážitek, který už se mi splnil i teď, kdy jsem mohla navštívit vilu Miroslava Zikmunda. Je to magické místo,“ popsala Balzerová.

Pořadatelé letos zavedli povinnou registraci všech diváků či účastníků hromadných akcí v doprovodném programu a chyběly velké koncerty nebo party stan, které byly z pohledu hygieny rizikové.

Dopolední představení omezili tak, aby se v multikině nepotkávali žáci z více škol. Nepřijely ani zahraniční delegace k filmům.

„Vypadá to, že nařízení, která jsme zavedli, měla smysl. Podle dosavadních informací byla zatím všechna podezření na onemocnění lichá,“ řekl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Přehlídku v sobotu zakončí festivalový půlmaraton, jenž startuje na náměstí Míru. Hlavní závod je naplánovaný na 16 hodin.