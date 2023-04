Bourání nejstarší fakulty ve Zlíně začíná. Za tři roky bude hotová nová

Nejstarší budova Univerzity Tomáše Bati (UTB) stojí na poměrně frekventovaném místě, v blízkosti vlakového nádraží, univerzitních laboratoří, Domu kultury, Baťova institutu i krajského úřadu. Teď je obehnaná plotem, a pokud by někdo mohl nahlédnout za něj, viděl by, že uvnitř se pohybují pracovníci v reflexních kombinézách, kteří z bývalých laboratoří a poslucháren vyklízejí nábytek, stroje a zařízení určené k likvidaci.

Bourání budovy Fakulty technologické, v níž univerzita začala psát svou historii, začíná.

„Pro nás je to krok nostalgicky bolestný, sám jsem tady strávil studia, máme s ní spojených hodně vzpomínek. Ale zároveň je to krok ke standardům 21. století,“ prohlásil děkan Fakulty technologické Roman Čermák.

Budova pochází z roku 1932 a sloužila jako administrativní sídlo firmy Baťa do doby, než byl postavený mrakodrap. Sídlil v ní i Krajský národní výbor, později Pedagogický institut v Gottwaldově a od 60. let ji začali obývat první studenti budoucí fakulty technologické.

Rekonstrukce by se nevyplatila

Pětipodlažní objekt ale už dlouho neodpovídá tomu, co výuka tohoto oboru potřebuje, a také nemá úplně v pořádku statiku. Vedení univerzity proto zvažovalo rozsáhlou rekonstrukci, kterou ale odborníci z Kloknerova ústavu vyhodnotili jako nehospodárnou a extrémně technicky náročnou.

Následně padlo rozhodnutí o demolici a postupném vystěhování, což znamenalo přesun laboratoří, kanceláří a učeben z plochy 7 500 metrů čtverečních. Bourací práce budou stát 26 milionů korun.

V následujících čtyřech měsících odborná firma budovu rozebere a na jaře příštího roku začne na stejném místě vznikat nová.

„Teď firma pokračuje ve vystěhovávání věcí, následně bude čtyři až pět týdnů sanovat střechu, kde musíme odborně odmontovat azbestové lepenky a bezpečně je zlikvidovat. Na začátku června pak začne samotná demolice,“ přiblížil vedoucí oddělení investic a majetku UTB Pavel Blažek.

Pracovníci musejí během dvou měsíců odvézt dohromady 20 tisíc tun stavební suti. Asi 30 tun bude tvořit střešní plášť s azbestem.

Bourání zřejmě zvýší prašnost

Těžká technika nebude zdi bourat, ale spíše postupně terasovitě stříhat a rozebírat. Materiál pak nákladní auta ze staveniště odvezou na vlastní skládku mimo město, kde ho roztřídí a rozdrtí.

„Snažili jsme se vše naplánovat technologicky tak, abychom město a obyvatele zatížili co nejméně. Nebudeme používat žádné hydraulické kladivo ani drtičku, takže práce nebudou nijak hlučné. Trochu problém bude prašnost. I když máme připravené skrápění kropičkou, stoprocentně tomu nezabráníme,“ upozornil Blažek.

Během celé demolice bude sousední Dům kultury pro návštěvníky volně přístupný a od stavby oddělený ochrannými stěnami. Právě v této fázi bourání čeká chodce zhruba dvoutýdenní omezení, kdy bude nutné umístit do volného prostoru jeřáb. Nepřístupný proto bude chodník v ulici J. A. Bati, který spojuje autobusové nádraží se zastávkou MHD na náměstí Práce. Na stejnou dobu bude chodník přiléhající k fakultě uzavřený i v ulici Desátá. Ta bude rovněž pro automobily na patnáct dnů pouze jednosměrná.

Na konci bourání zůstanou obnažené zdi, které přiléhají k Domu kultury. Ty firma upraví a zateplí. Prostor se pak otevře a zhruba za tři čtvrtě roku, tedy v dubnu příštího roku, na něm začne vznikat nová budova.

Nastěhují se do ní nejen studenti, ale i děkanát a ústavy výrobního inženýrství, inženýrství polymerů a fyziky a materiálového inženýrství. Po vystěhování je totiž fakulta rozmístěná na čtyřech místech.

Lepší možnosti pro studenty

„Vzhled nové budovy jsme samozřejmě konzultovali s památkáři. Celkem bude mít pět podlaží, přičemž první bude výrazně vyšší, abychom do něj mohli umístit velké stroje potřebné pro naši strojírenskou výuku,“ naznačil kvestor UTB Alexander Černý.

„V původní budově jsme byli danou dispozicí a členěním velmi limitovaní, naráželi jsme na sloupy. Spoustu zařízení a strojů jsme museli odmítnout nebo nahradit kompromisem. Nová budova nám to naopak umožní,“ zdůraznil Čermák. „Pro náš region je důležité vzdělání ve strojírensko-technologických oborech, k nimž potřebujeme právě takové prostory, které budeme mít v nové budově,“ doplnil děkan s tím, že plánuje také nové obory se zmíněným zaměřením.

Předběžné náklady na stavbu nové budovy se pohybují kolem 566 milionů korun, z nichž 125 milionů tvoří vlastní zdroje univerzity a zbývající část by měla pokrýt dotace. Firmu, jež budovu postaví, chce UTB vybrat do března příštího roku. Od dubna 2024 do března 2026 se pak počítá se samotnou stavbou. První studenti by mohli do nové fakulty přijít ve školním roce 2026/2027.