Budovu pod zlínským divadlem chce město opravit, bude z ní bistro

9:32

S opravou budovy pod zlínským divadlem na Farské louce chce letos začít město. Dříve v ní byla restaurace a kavárna, po rekonstrukci by mělo být nově bistro. To by mohli využívat návštěvníci divadla, sousedního kostela i náhodní kolemjdoucí.