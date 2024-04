Sto milionů za opravu divadla je moc, hledá se náhrada vračanského vápence

Jeho použití požadují památkáři, budova z roku 1967 je totiž kulturní památkou. I tím by stouply náklady na novou fasádu na více než 100 milionů korun.

„Divadlo dnes normálně funguje, jeho problém je vizuální,“ řekl primátor Jiří Korec. „Budeme se snažit najít cestu, která bude ekonomicky méně náročná, a případně si zajistit externí financování, protože vynaložit sto a více milionů korun bychom měli na akce, které mají větší přidanou hodnotu,“ upozornil.

Zmínil v této souvislosti budovu číslo 10 vedle radnice, která je už řadu let zavřená, protože je ve špatném technickém stavu a má narušenou statiku. Její oprava bude podle Korce pro občana více přínosná než nová fasáda divadla a vyjde na 150 milionů korun.

„Divadlo dnes bohužel vypadá špatně, protože je oplocené, takže věřím, že najdeme cestu, jak ho opravit,“ poznamenal Korec.

Zlínský magistrát navíc čekají i další velké investice. Třeba přestavba náměstí Míru, což s plnou verzí podzemního parkoviště vyjde minimálně na 700 milionů korun. Proměna staticky narušeného Velkého kina na víceúčelový sál začíná na 400 milionech a ve hře je i rekonstrukce zimního stadionu za nejméně 900 milionů korun. To všechno jsou ceny bez DPH. K tomu je ještě třeba připočítat velké dopravní akce za stamiliony.

Na to městský rozpočet mít nebude. Radnice proto na tyto investiční akce bude muset shánět dotace a pokouší se změnit rozpočtové určení daní, aby měla vyšší příjmy. I proto město hledá v případě opravy divadla levnější variantu.

„Bavili jsme se s památkáři o tom, že pokud bychom našli identický kámen, který by odpovídal barevností a strukturou tomu současnému, abychom vzhled divadla neposunuli někam jinam, tak by nám pro jeho použití dali prostor,“ naznačila radní Martina Hladíková, která má v kompetenci kulturu.

Oprava se chystá na příští rok

Památkáři požadují respektování původního řešení fasády, tedy i použití desek z vračanského vápence, který je charakteristický jemnou strukturou a světlým odstínem.

„Tento kámen byl pro budovu vybrán již v době návrhu a svým výrazem, spárořezem desek i barvou tvoří její nezaměnitelnou podobu,“ zdůraznila mluvčí kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu Petra Zelinková.

„I v současné době je vračanský vápenec těžen, a je tedy k dispozici. Z těchto důvodů je jeho opětovné užití z hlediska památkové péče opodstatněným požadavkem. Pokud by investor navrhoval jinou náhradu, například jiný typ kamene, pak by bylo nutno provést posouzení konkrétních vzorků,“ doplnila.

„Chápu, že památkáři chrání kulturně historickou hodnotu, ale jako město máme spoustu dalších investicí, což je pak složité,“ reagovala Hladíková.

Město navíc žádnou náhradu vračanského vápence zatím nemá a bude ji teprve hledat. Cenu opravy zvýšila i skutečnost, že by se musela vyměnit také hliníková okna z čela budovy a místo dvoukomorových by se použila tříkomorová okna. „Tím by se náklady na opravu vyšplhaly na 100 až 120 milionů korun, což už je šílené,“ poznamenala Hladíková.

Podle ní by se ale budova opravit měla, protože nevypadá hezky a stojí v centru města. Město chce oslovit i ministerstvo kultury, jestli by mu nepřispělo. „Budeme to určitě chtít vyřešit, letos proběhne příprava, příští rok realizace,“ věří Hladíková.

Památkářům jde o kvalitní opravu budovy s ohledem na její památkovou hodnotu, jež spočívá právě i ve fasádě. Město původně chtělo fasádu i zateplit, což však přes památkáře neprošlo. Při použití polystyrenu by se příliš zvětšil objem budovy.

„Kdybychom chtěli použít tenčí materiály, tak ty jsou pětkrát až sedmkrát dražší než polystyren,“ sdělila Hladíková. Navíc by se budovu nepodařilo zateplit celou, protože je zepředu z velké části prosklená.