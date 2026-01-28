„Trasa propojení je vedena z nově vybudované okružní křižovatky přes točnu MHD a napojuje se na stávající pozemní komunikaci v ulici Podlesí V u bytového domu číslo popisné 5317,“ uvedl radní pro dopravu Václav Kovář.
Nová silnice vedoucí na Podlesí zároveň přetne stávající trasu pro pěší, jež vede Centrálním parkem a končí na horní části Kocandy. Dojde k tomu v místě vyhlídky a pískoviště vedle „psí louky“. V tomto místě radnice vybuduje nový chodník a místo pro přecházení.
Až bude cesta hotová, výrazně ulehčí dopravu pro obyvatele této části největšího městského sídliště. Na východ od ulice Okružní nyní žije zhruba pět tisíc lidí, k jejichž domům ale vede jediná přístupová cesta, a to ulicí Středová od křižovatky u prodejny Billa.
„V případě uzavření či omezení dopravy na této křižovatce by došlo k dopravnímu kolapsu, který by postihl celou tuto lokalitu a znemožnil by tak transfer obyvatel z této části sídliště, a to včetně využití městské hromadné dopravy,“ upozornil Kovář.
„Navržené propojení z ulice Podlesí I na nově vybudovanou okružní křižovatku v ulici Okružní na Kocandě umožní další výjezd z této části sídliště, což kapacitně odlehčí průjezdu křižovatkou ulice Okružní a Středová a v případě dopravního omezení v této křižovatce umožní výjezd z této lokality novým propojením,“ dodal.
Stavba vyjde na 18 milionů
Odhadovaná cena činí 18 milionů korun. „Přesné vyčíslení celkových nákladů budeme vědět po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Náklady na realizaci záměru budou hrazeny z rozpočtu statutárního města Zlína,“ řekl Kovář.
Zlínská radnice už na podzim 2022 zprovoznila kruhovou křižovatku na Kocandě, rok nato tady vzniklo nové napojení na Zelinovu ulici a příští rok by mělo dojít na dokončení její poslední části. Dříve to nešlo kvůli nesouladu umístění tohoto záměru s platným územním plánem.
„Důvodem bylo, že stavba propojení byla částečně situována mimo plochy dopravní infrastruktury. V takovém případě by nebylo možné získat souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, respektive následně povolení záměru od příslušného dopravněsprávního úřadu,“ vysvětlil Kovář.