Zlínský zimní stadion čekají jen menší opravy, velká proměna padla

Nové mantinely jsou podmínkou pro extraligové kluby, byť Zlín sestoupil do Chance ligy. A pouze na stadionech, kde jsou, se mohou hrát mezinárodní utkání. Běžně se používají v kanadsko-americké NHL. Jsou pružné a vůči hráčům při nárazech do nich výrazně šetrnější, protože se vykloní.

„Původní mantinel byl z jednoho železného rámu, ve kterém bylo tvrzené sklo. Tento je sestavený z více ocelových prvků, které jsou spojené pružnými spoji. Do mantinelů jsou navíc vložené pružné polykarbonátové desky,“ řekl ředitel zimního stadionu Luďka Čajky David Navrátil.

V případě PSG arény, kde hrávají sledge hokejisté, musejí být mantinely u střídačky a trestné lavice průhledné, aby hráči viděli na led. Výjezd na plochu ze střídačky i trestné lavice musí být bezbariérové. Práce potrvají dva až tři týdny, budou stát necelých šest milionů korun.

Zlínští radní už schválili výběrová řízení na dodavatele dvou dalších zakázek. Jedna se týká výměny elektroinstalace a osvětlení na zimním stadionu za necelých 12 milionů korun bez DPH, druhá opravy střešních krytin, hromosvodu či opravy okenních pásů, což vyjde na více než 25 milionů bez DPH.

Tyto práce jsou nutné pro zachování bezpečného fungování stadionu i pro to, aby nemusel neustále dostávat výjimky. Nesplňuje totiž všechny požadované předpisy.

„Do začátku hokejové sezony nestihneme vše udělat. Bude nějakou dobu trvat, než vybereme dodavatelskou firmu,“ naznačil primátor Jiří Korec. „Spousta věcí se může udělat i během sezony, takže v tom nebude problém. Třeba osvětlení by se ale mohlo stihnout ještě před jejím začátkem v půlce září,“ sdělil.

„Byli bychom rádi, kdyby do začátku sezony byly alespoň podepsané smlouvy s dodavateli zakázek,“ podotkl Navrátil.

Hráči potřebují větší šatny

Radnice původně uvažovala, že by stadion za téměř miliardu korun proměnila na moderní víceúčelovou halu. Nezískala však od státu dotaci 300 milionů korun, protože podle Národní sportovní agentury chybovala v žádosti. Proto musela hledat úspornější varianty.

Ve hře jsou stále i další možné úpravy. Například v první etapě za 200 milionů korun by se zvětšila šatna pro domácí a přesunula a zvětšila šatna pro hosty. Mezi stadionem a sousední PSG arénou by pak vznikl objekt se šatnami pro mládež. V plánu je i rozcvičovna a tělocvična nebo toalety, jež by sloužily návštěvníkům. Vyměnila by se jižní tribuna na stání a upravil venkovní prostor.

Ve druhé etapě by se mohly dát do pořádku špatné betonové a ocelové konstrukce. Vyměnily by se betonové tribuny i střecha a rozšířily chodby, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům.

Větší úpravy by museli schválit zastupitelé

Tyto investice by ale musela nejdříve schválit rada a potom zastupitelstvo, což se podle Korce asi nestane, neboť k tomu nebude politická vůle. Město totiž v relativně brzké době čeká několik dalších velkých investic, ať už jde o opravu Velkého kina, náměstí Míru, nebo důležitých cest. Schválené zásahy do stadionu by aspoň měly jeho životnost prodloužit o deset let.

Město s vypsáním dvou aktuálních zakázek pár týdnů váhalo, protože hokejový spolek HC Berani Zlín, na který je navázaná soutěžní licence, se ocitl ve finančních potížích. Ve Sberbank, jež se dostala do úpadku kvůli sankcím proti Rusku, mu zůstaly čtyři miliony korun.

„Požádali jsme o překlenovací úvěr,“ řekl předseda HC Berani Zlín Tomáš Valášek.

Peníze v hotovosti spolku scházejí. V červenci bude připravovat ledovou plochu na sezonu. „Připravovat led v létě je náročné, už kvůli nárůstu cen energií,“ připomněl Valášek. V úvahu přicházelo také řešení, že by město převedlo zimní stadion zpátky na spolek, což se však podle primátora pravděpodobně nestane. Podle něj spolek situaci vyřeší sám.