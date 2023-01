Cesty v kraji jsou rozbité už nyní, řidiči kličují mezi hlubokými výtluky

Ani hlavní průjezd Holešovem není úplně hladký, a to doslova. Jeho povrch narušují díry, z nichž některé jsou až dvacet centimetrů hluboké. A ačkoliv město i krajští silničáři cestu opravovali, výtluků stále přibývá.

„Deště z minulých dnů opravám nesvědčí, navíc se objevují další díry v cestách. Je to skutečně katastrofální,“ postěžoval si starosta Holešova Rudolf Seifert. „Měli jsme strašné problémy na hlavních tazích, proto město opravilo část krajských cest mezi svátky. Byly tady díry hluboké 15 až 20 centimetrů, což hrozilo uražením kola,“ doplnil Seifert.

Holešov trpí velkým dopravním provozem, protože silničáři loni na podzim zavřeli cestu z Martinic do Zahnašovic. Na ní vznikne křižovatka s výjezdem na budovanou dálnici D49. Objížďka pro kamiony vede právě přes Holešov.

„Stav hlavních tahů je příšerný, také místní komunikace začínají být hodně špatné,“ zdůraznil Seifert s tím, že krajští silničáři by se měli opět pustit do práce.

Podobné problémy mají i v Kroměříži. „Hlavní průtah města by si rozhodně zasloužil rekonstrukci,“ zmínil starosta Tomáš Opatrný.

Nechce však jen takzvané záplatování cesty, ale kompletní výměnu jejího povrchu v délce asi dvou kilometrů. Vzhledem k tomu, že jde o krajskou cestu, jedná o tom s náměstkem hejtmana přes dopravu a kolegou z hnutí ANO Radkem Doleželem. „Byl bych rád, kdyby se to podařilo ještě letos,“ přeje si Opatrný.

Silničáři mají nyní více práce i kvůli jarnímu počasí, které panovalo uprostřed zimy. „Výtluky se objevují všude tam, kde vozovky nebyly v úplně dobrém stavu,“ konstatoval šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Pokud ve vozovce byla trhlina a dostala se do ní sůl a voda, pomalu se rozpadá. Klíčovou roli v tom sehrál fakt, že před koncem roku mrzlo a pak se oteplilo. Náhlá změna teplot cestám nesvědčí.

„Kvůli netradičně vysokým lednovým teplotám se výtluky letos objevily dříve, než je obvyklé,“ řekla mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. „Pro nás by bylo lepší, kdyby napadl sníh a byla zima, protože teď to vypadalo, že je jaro a měly by se opravovat silnice. Ale je polovina ledna,“ poznamenal Malý.

Na díry upozorňují značky

Řidiče obyčejně trápily rozbité silnice až v březnu a tehdy mohly díry silničáři pořádně spravit, což dnes nemůžou. Obalovny živičných směsí zatím nejsou v provozu, takže to musejí dělat za studena. To je ale dražší a trvanlivost takového zásahu je krátkodobá. Taková „záplata“ vydrží dva tři měsíce. „Není to pevná úprava, je to jen dočasné, v létě by to bylo rozměklé. Jde o drahou směs, která stojí desetinásobně více než normální živičná směs,“ naznačil Malý.

Pro krajské a státní silničáře jde zatím o náklady v řádu stovek či desítek tisíc korun. V zimní sezoně 2020/21, která patřila k těm náročnějším, zaplatili kolem čtvrt milionu korun.

Díry se objevily také v klíčových silnicích patřících státu. Patří mezi ně například Štefánikova ulice ve Zlíně, cesty u Bánova, v Kunovicích nebo mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Horní Bečvou. Některé už cestáři opravili, na další se chystají.

„Opravovat poruchy vozovky budeme tam, kde bude potřeba, což zjistíme na pravidelných inspekčních jízdách,“ poznamenala Trubelíková.

Všechny díry a praskliny ale určitě opravit nestihnou. Navíc stále přibývají nové, takže motoristé by měli jezdit opatrně. Od tohoto měsíce se u cest objevují dopravní značky, jež upozorňují na nerovnou vozovku. „Někde budeme dávat jenom dopravní značky, aby řidiči zpomalili, protože tam bude nerovná vozovka, která nedovoluje jízdu ani padesátikilometrovou rychlostí,“ vzkázal Malý.