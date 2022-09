Kraj otestuje Zetku v hromadné dopravě, zatím na Uherskohradišťsku

Integrace začne až od letošního října, kdy se k systému přidá MHD v Uherském Hradišti. Cestující si budou moci na Zetku nahrát časové jízdné: třiceti a devadesátidenní jízdenku i síťové celoroční předplatné.

„Pořízení časového jízdného bude vhodné pro občany pravidelně využívající veřejnou dopravu, kteří zaplatí méně, než kdyby si kupovali jednotlivé jízdenky. Všechny časové jízdenky lze využít na linkách MHD i příměstských autobusových linkách v souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice,“ uvedl místostarosta Uherského Hradiště Jaroslav Zatloukal.

„Je to první krok, díky němuž začínáme plnohodnotnou integraci,“ zdůraznil jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář. „Slaďujeme technologie, aby to dobře fungovalo. A využíváme naši kartu, aby byla jednotným nosičem časových kuponů,“ doplnil. Kraj tak od října uvidí, kolik cestujících v MHD využívá i linkové autobusy. Tím zjistí, jak se integrace v praxi osvědčuje.

Systém však bude zatím fungovat v Uherském Hradišti pouze jednosměrně a navíc částečně. To znamená, že na nahrané časové jízdné pro hromadnou dopravu budou moci cestující jezdit linkovými autobusy, ale ne vlaky.

„Máme systém, který je kompatibilní v MHD a v autobusech, ale bylo by složité připojit k němu i vlakovou dopravu, která má jiné strojky. Ty jsou kompatibilní s kartou Zetka, ale ne se softwarem MHD v Uherském Hradišti,“ řekl Štětkář.

Ve městě provozuje linkovou i městskou dopravu ČSAD Uherské Hradiště. Zetka se tam může používat už dnes, ovšem jen jako platební karta; není možné na ni nahrát zvýhodněné jízdné.

Plnohodnotná integrace nastane zřejmě od příštího roku, kdy bude možné platit i ve vlacích a s časovým kuponem pro linkové autobusy v hromadné dopravě, což zatím také nejde.

Zvýhodněné jízdné budou kraji doplácet města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, a to na základě uzavřené dohody. „Je to první krok a systém částečně i testujeme, takže se mohou objevit potíže. Musíme ještě dojednat vzájemné finanční kompenzace a sladit ceny, což by se mělo stát k další změně jízdních řádů v prosinci,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. „Postupně potřebujeme integrovat všechny MHD,“ zdůraznil.

Na Zlín přijde řada později

Příští rok se má přidat Vsetín, kde je příprava v pokročilé fázi, a Kroměříž. Tam mají odbavovací strojky jiné než ve Vsetíně a v Uherském Hradišti, ale zase jsou kompatibilní s krajskou kartou Zetka.

Na Zlín přijde řada až později. Dopravní podnik zatím vybírá firmy na dodání odbavovacího zařízení. Jednu veřejnou soutěž už ukončil, druhou se chystá vypsat. „Do 15 měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem bude zařízení nainstalováno,“ sdělil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.

Systém bude primárně zaměřený na bankovní karty, ale přijme i Zetku. „Cestující se budou moci rozhodnout, jakou kartu použijí. Někteří mohou trvat i na papírovém kuponu,“ podotkl Kocháň.

Nejdůležitější podle něho bude, aby se zástupci Zlína, Otrokovic a kraje dohodli, kdo bude hradit ztráty ze zvýhodněného jízdného v rámci integrace.

„Když bychom v připojení Zlína udělali první krok v roce 2024, byl by to úspěch,“ odhadl Štětkář. Podle Doležela bude třeba sladit ceny i ve Zlíně, kde od roku 2009 jízdné nezdražovali. „Jsou pod cenou, po komunálních volbách budou muset zdražit,“ míní Doležel. O tom ale rozhodne až nové zastupitelstvo Zlína a Otrokovic, které dopravní podnik spoluvlastní.